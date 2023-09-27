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南加私立高中中秋晚會 370師生家長同歡

記者張宏/洛杉磯即時報導
拉薩爾私立高中（La Salle College Preparatory School）24日舉辦第二屆「月之故鄉」中秋晚會和遊園會，圖為活動參與者合影。（記者張宏／攝影）
拉薩爾私立高中（La Salle College Preparatory School）24日舉辦第二屆「月之故鄉」中秋晚會和遊園會，圖為活動參與者合影。（記者張宏／攝影）

拉薩爾私立高中（La Salle College Preparatory School）24日舉辦第二屆「月之故鄉」中秋晚會和遊園會，吸引370多名師生家長參與。學生和家長聯手製作月餅、表演茶藝、製作燈籠、舞龍、演唱中文歌曲、朗誦詩歌等方式慶祝中秋。

（影音來源：記者張宏）

在拉薩爾高中校園24日熱鬧異常，亞裔家委會的媽媽們身穿中國傳統旗袍在現場通過製作月餅、表演茶藝和扇子題字等方式，展現中國文化，華人學生Brenden和媽媽準備扇子讓老師在上面簽名給學生作為紀念。家委會還準備裝有橘子、大白兔奶糖、爆漿流行麵包和月餅的中秋禮盒，送給每一個來賓。

亞裔家委會的媽媽們身穿中國傳統旗袍在現場發月餅。（記者張宏／攝影）
亞裔家委會的媽媽們身穿中國傳統旗袍在現場發月餅。（記者張宏／攝影）
學生們帶來歡快的節目表演。（記者張宏／攝影）
學生們帶來歡快的節目表演。（記者張宏／攝影）

這場中秋活動由拉薩爾亞裔家委會策劃。亞裔家委會是由學校榮譽校董張潔萍（Gina Zhang）和總校長Perry Martin於2021年11月發起。張潔萍表示，感謝學校對亞裔文化的理解和包容，作為家委會創始人她感到很榮幸，家委會的成立就是服務學校的學生和家長，為學校帶來更多亞裔文化和交流。今年是家委會第二次舉辦中秋節晚會，希望這個活動能傳承下去，一年比一年好。

亞裔家委會主席董書倩（Sara Dong）表示，中秋活動規模比之前更大，內容也更加豐富，今年有20多個媽媽集體走秀。家委會會員由學生家長自願報名參加。旨在對亞裔家庭，尤其是移民家庭提供全方位支持和幫助，使學生能更好融入校園生活，取得持續穩定發展和進步。

晚會在學生舞龍和空竹表演後開場。總校長Perry Martin表示，高中始建於1956年，是一所私立天主教高中。目前有超過31%的華人學生，在亞裔學生裡佔比最大。舉辦中秋活動讓各族裔的師生家長體驗中國傳統文化，也充分肯定亞裔家庭作為校區重要一部分，讓學校文化更多元。

家委會董事馬琳表示，現場節目豐富多彩，多名家長和學生吟誦、歌唱與月亮有關的歌曲和詩歌，還有古琴和歌舞表演，大家一起度過溫馨歡樂的節日。

現場製作五彩的月餅。（記者張宏／攝影）
現場製作五彩的月餅。（記者張宏／攝影）
學生們和總校長Perry Martin（左）玩自拍。（記者張宏／攝影）
學生們和總校長Perry Martin（左）玩自拍。（記者張宏／攝影）
參加旗袍走秀的媽媽們和孩子。（記者張宏／攝影）
參加旗袍走秀的媽媽們和孩子。（記者張宏／攝影）
家委會骨幹成員們合影。（記者張宏／攝影）
家委會骨幹成員們合影。（記者張宏／攝影）
中秋晚會和遊園會，吸引370多名師生家長參與。（記者張宏／攝影）
中秋晚會和遊園會，吸引370多名師生家長參與。（記者張宏／攝影）
學生家長和孩子一起表演茶藝。（記者張宏／攝影）
學生家長和孩子一起表演茶藝。（記者張宏／攝影）
華人學生Brenden和媽媽準備扇子讓老師在上面簽名給學生作為紀念。（記者張宏／...
華人學生Brenden和媽媽準備扇子讓老師在上面簽名給學生作為紀念。（記者張宏／攝影）

亞裔 華人 移民家庭

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