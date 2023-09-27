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女賊「零元購」丟失手機 索討不成打員工

記者邵敏／河濱即時報導
警方在車內發現被盜商品。（茉莉塔警察局）
警方在車內發現被盜商品。（茉莉塔警察局）

南加內陸河濱縣（Riverside）茉莉塔市（Murrieta）日前發生一起「零元購」案件，兩名女性嫌疑人偷了東西後重新返回商家，索要自己在盜竊過程中遺失的手機、身份證、信用卡，在遭受拒絕後，女賊襲擊了商家員工。

茉莉塔警察局9月25日（周一）在其臉書頁面上發文稱，這起案件發生在上周，案發地點位於當地一家美甲沙龍店，警方沒有透露這家店的具體名稱。

案發時，兩名女性嫌疑人在這家美甲沙龍店挑選了自己想要的商品，沒有付款就走出前門。但過了幾分鐘，其中一名嫌疑人返回案發現場，她要求員工歸還盜竊期間掉落的手機、以及她的駕駛執照和一張信用卡。商家員工要求女賊交出竊盜商品，否則不會歸還手機，嫌犯在離開前攻擊了這名員工。

警方接獲報案後趕赴現場，並在嫌犯家中一哩處抓到兩名女賊，她們當時正坐在一輛黑色汽車中，被盜的商品也在車內發現，從警方提供的圖像中可以看到這些贓物。

警察局表示，現在這起盜竊案變成了搶劫罪，事實上盜竊商品的價格低於女賊遺失的手機價格，兩名嫌疑人目前因多項罪名被捕。警方稱，被攻擊的員工受了輕傷。

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