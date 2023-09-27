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亞市中秋聯歡周六登場 好吃好玩好看抽大獎

記者邵敏／亞凱迪亞報道
亞凱迪亞中秋活動往年吸引很多人參加。(資料照片，主辦方提供）
亞凱迪亞中秋活動往年吸引很多人參加。(資料照片，主辦方提供）

為慶祝傳統的中秋佳節，洛杉磯華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）將於9月30日（周六）舉辦中秋活動，精彩的文藝節目、30多個商家、美食攤位、各類豐富獎品，包括75吋大電視，歡迎民眾共度快樂中秋節。

這項活動由亞凱迪亞華人協會(ACA)、亞市政府、亞市商會攜手合作，將於30日下午5時正式開始，活動地點位於市政府草坪，這是疫情後亞市首次舉辦中秋賞月聯歡晚會。 新上任的華協共同會長郭蕾（Susan Guo）、戴守真（Sho Tay）8月就職，上任後投入中秋節籌備工作。郭蕾表示，中秋節是華人表達思鄉、慶祝團聚和豐收的節日，時隔三年後重新回歸，歡迎廣大市民和周邊城市的鄰居們踴躍參與，晚會將送出上千塊月餅、數十份豐厚禮品，期待大家光臨。

主辦單位介紹，當天文藝節目將非常精彩，中華民樂團以歡快的《花好月圓》，開啟一場相思與團圓的文藝之旅；華協藝術家表演雙重唱《Moon River》、藏舞 《相思月》；洛杉磯越劇團將獻上《孔雀東南飛》；來自韓國城的韓國傳統扇舞劍舞、Vibes LA的火辣K-pop， 將首次在亞市亮相；Firestorm的熒光蝴蝶舞表演令人驚艷；知名歌手Ericka Guitron將以《Halo》、《Cheap Thrills》等熱門歌曲將晚會推向高潮；來自優優劇團的歌舞劇《中秋節的故事》，帶領孩子們身臨其境理解中秋文化。

除文藝表演外，市府和商會組織30多個商家攤位、多輛美食車， 上千塊美味可口的月餅先到先得，兒童遊樂區定會讓孩子流連忘返。 值得一提的是，抽獎活動貫穿整場活動，大獎包括75吋大螢幕電視、智慧馬桶圈，高級衛浴和時尚電子產品等等，參與者可以在市政府攤位免費領取抽獎券。中秋活動得到ReMax左光榮、希爾頓酒店(亞市在建)、華美銀行(S. Pasadena)、信誠國際保險理財、Million Décor Design、State Farms TG Metzger和Waste Management的贊助，月餅則由Olympus Escrow贊助。

亞凱迪亞市將於9月30日舉辦中秋活動。（主辦方提供）
亞凱迪亞市將於9月30日舉辦中秋活動。（主辦方提供）
亞市中秋精彩的文藝節目。（資料照片，主辦方提供）
亞市中秋精彩的文藝節目。（資料照片，主辦方提供）

華人 亞凱迪亞 洛杉磯

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