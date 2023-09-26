加台聯10/7舉辦雙十國慶升旗禮

加州台灣同鄉聯誼會國慶記者會，來賓們一同高喊「中華民國萬歲」，表達對國家的熱愛與祝福。（記者張庭瑜/攝影）

隨著中華民國 雙十國慶臨近，加州 台灣同鄉聯誼會9月26日（週二）在洛僑中心舉辦記者會宣布，第45屆南加州僑界國慶升旗典禮將於10月7日（周六）在洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）的巴恩斯公園（Barnes Park）舉行。主辦單位表示，每年一度的蒙市升旗典禮希望可以團結僑界，弘揚愛國精神，今年延續傳統，並將主題定為「民主台灣，堅韌永續」，同時紀念國父孫中山先生。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界的標誌性活動，持續得到各大僑團的積極參與和贊助。他誠摯邀請各界人士參加這項凝聚僑心的傳統慶祝活動。此外，他也補充說明今年的升旗典禮面臨一些創新和挑戰。例如，升旗司令台和場地正在進行翻修工程，因此典禮的場地稍作調整，改在原場地外的草坪和樹蔭區。為了圓滿舉行升旗典禮，將在新場地上搭建臨時舞台和觀禮台，確保活動順利進行。

活動當日，升旗典禮於上午8點45分開始，先進行熱身表演，9點正式開始典禮。屆時將有中華旗隊、北一女校友旗隊、駐洛經文處工作人員和僑務榮譽職員、南加州中國大專聯合校友會以及各社團遊行隊伍參加。各隊將依事先規劃依序入場，排列有序；上午10點10分，在國歌奏響的瞬間，中華民國國旗將飄揚在旗桿頂端。同時，3架介壽號飛機將飛越會場，祝福中華民國國泰民安、國運昌隆。