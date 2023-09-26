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加台聯10/7舉辦雙十國慶升旗禮

記者張庭瑜/艾爾蒙地市即時報導
加州台灣同鄉聯誼會國慶記者會，來賓們一同高喊「中華民國萬歲」，表達對國家的熱愛與祝福。（記者張庭瑜/攝影）
加州台灣同鄉聯誼會國慶記者會，來賓們一同高喊「中華民國萬歲」，表達對國家的熱愛與祝福。（記者張庭瑜/攝影）

隨著中華民國雙十國慶臨近，加州台灣同鄉聯誼會9月26日（週二）在洛僑中心舉辦記者會宣布，第45屆南加州僑界國慶升旗典禮將於10月7日（周六）在洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的巴恩斯公園（Barnes Park）舉行。主辦單位表示，每年一度的蒙市升旗典禮希望可以團結僑界，弘揚愛國精神，今年延續傳統，並將主題定為「民主台灣，堅韌永續」，同時紀念國父孫中山先生。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界的標誌性活動，持續得到各大僑團的積極參與和贊助。他誠摯邀請各界人士參加這項凝聚僑心的傳統慶祝活動。此外，他也補充說明今年的升旗典禮面臨一些創新和挑戰。例如，升旗司令台和場地正在進行翻修工程，因此典禮的場地稍作調整，改在原場地外的草坪和樹蔭區。為了圓滿舉行升旗典禮，將在新場地上搭建臨時舞台和觀禮台，確保活動順利進行。

活動當日，升旗典禮於上午8點45分開始，先進行熱身表演，9點正式開始典禮。屆時將有中華旗隊、北一女校友旗隊、駐洛經文處工作人員和僑務榮譽職員、南加州中國大專聯合校友會以及各社團遊行隊伍參加。各隊將依事先規劃依序入場，排列有序；上午10點10分，在國歌奏響的瞬間，中華民國國旗將飄揚在旗桿頂端。同時，3架介壽號飛機將飛越會場，祝福中華民國國泰民安、國運昌隆。

除此之外，所有貴賓致詞和表演都將在樹蔭下的表演台上進行，以確保觀眾能夠舒適地欣賞。主辦單位將提供伴手禮，贈送給參加活動的民眾，數量有限，送完為止。此外，典禮還將舉辦免費抽獎活動，特等獎為洛杉磯／台北來回機票。王竹青也特別提醒來賓們穿著平底鞋或運動鞋，舒適安全。大家共同慶祝中華民國雙十國慶，團結愛國，迎接更美好未來。

王竹青在記者會中強調南加州僑界國慶升旗典禮的歷史和僑界團結的重要性，還提醒參加典...
王竹青在記者會中強調南加州僑界國慶升旗典禮的歷史和僑界團結的重要性，還提醒參加典禮的民眾穿著平底鞋確保活動的安全。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 加州 蒙特利公園市

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