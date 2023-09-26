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洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

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洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

記者邵敏／洛杉磯即時報導
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯縣華人聚居城市鑽石吧（Diamond Bar），日前有一棟房屋上市出售引起關注，四居室的學區房開價僅88萬8000元，比市場價至少低十幾萬。開價低的主要原因是這裡曾發生一起兇殺案，幾年前一名華人男子在家裡涉嫌謀殺自己的母親和弟弟。

根據房產交易平台Zillow的訊息，這幢被人們稱為「凶宅」的獨棟住宅，位於鑽石吧Kiowa Crest Dr，擁有四臥室兩個衛浴以及漂亮的泳池。據悉，房屋經過內外翻新後重新上市，從照片上看，裝潢乾淨整潔，極具現代化的設計風格。

此外，這棟住宅所處位置極佳，屬於核桃谷學區，小學、國中、高中的評分分別是9分、9分、10分，正是華人理想的學區房。但因為這裡曾經發生命案，如今售價明顯低於當下市價。

命案發生在2021年5月21日，時年28歲的華人男子Eric Kwan，涉嫌用槍和刀，殺死55歲的母親和23歲的弟弟。 案發當晚嫌犯被捕時身上有槍傷和刀傷，他被控兩項謀殺重罪。因而，這棟住宅也被稱為「凶宅」，洛縣法醫記錄顯示，當年鑽石吧發生的兇案現場與目前在售房源地址相同。

從這棟房屋的公開交易紀錄來看，兇案發生後的第二年，2022年12月曾以83萬的價格被賣出。今年6月，房屋經過裝修後重新上市，最初叫價117萬9999元，但一個月後房屋就降價3萬，如今再度降至88萬8000元，降價幅度非常大，而附近相似房屋售價都在110萬以上。

洛杉磯房地產經紀人陳媛媛（Rachel）表示，去年買下這幢兇宅的是一家公司，裝修六個月後重新上市，明顯是投資客。但從目前叫價來看，比當時83萬的入手價格僅高出5萬多，顯然不是一筆成功的投資。 陳媛媛同時指出，這幢房子現在是以拍賣屋的形式出售，最後具體成交價格有待觀望。

對於曾發生命案的「凶宅」，陳媛媛表示華人一般都很忌諱，老美相對容易接受。屋主自然老死的房屋在美國比較多見，買家也普遍能夠接受。

另一位不具名的房產經紀表示，「凶宅」對許多人來說會覺得不吉利，但最大優勢就是價格便宜，有些人會以較低價格買下「凶宅」 作為出租屋，緩一段時間後自己居住或上市出售，因為時間久了會被淡忘。

這位房產經紀認為，這棟房屋目前以近89萬的價格出售，非常便宜，相信很快就能賣出，因為其他族裔並不在乎「凶宅」，只要夠便宜就會有人搶 。從Zillow公佈的資訊可以看到，這棟房屋自上市以來，瀏覽量已經達到9000多人，說明關注、有興趣的買家還是很多。

同時，陳媛媛指出，對於房產經紀來說，如果出售房屋曾發生過兇案，就一定要把這個資訊披露給買家，這是房產經紀的責任，所以大家不必擔心買到「凶宅」卻不知情。

「凶宅」位於鑽石吧Kiowa Crest Dr，擁有四臥室兩衛浴以及漂亮的泳池。...
「凶宅」位於鑽石吧Kiowa Crest Dr，擁有四臥室兩衛浴以及漂亮的泳池。（Zillow）
房屋翻新後重新上市，裝潢乾淨整潔，極具現代化設計風格。（Zillow）
房屋翻新後重新上市，裝潢乾淨整潔，極具現代化設計風格。（Zillow）
2021年5月21日，華男涉嫌在住家謀殺了自己的母親和弟弟。（本報記者／攝影）
2021年5月21日，華男涉嫌在住家謀殺了自己的母親和弟弟。（本報記者／攝影）

華人 鑽石吧 學區

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