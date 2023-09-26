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聖瑪利諾高中增設醫學課程 虛擬解剖台+VR科技

記者趙健／聖瑪利諾市即時報導
聖瑪利諾高中21日在校園內舉辦「泰坦醫學藝術學院」（TMAA）剪綵儀式。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾高中21日在校園內舉辦「泰坦醫學藝術學院」（TMAA）剪綵儀式。（記者趙健/攝影）

藍絲帶學校聖瑪利諾高中（SMHS）21日在校園內舉辦「泰坦醫學藝術學院」（Titan Medical Arts Academy，簡稱TMAA）剪綵儀式，首批註冊學生將於今年秋季開啟為期四年的醫學課程學習。高科技設備「虛擬解剖台」（Anatomage Table）及VR技術將被應用在教學中，為學生們創造仿真環境體驗。

TMAA項目是聖瑪利諾聯合學區（SMUSD）與巴沙迪那學院（PCC）合作，為學生們提供雙邊錄取學術體驗。透過這門課程，學生們不僅可以獲得PCC醫學講師的教學和操作指導，還能提前修取大學學分。此外，學區還在與南加州大學凱克醫學中心(USC Keck Medicine) 商討合作計劃，力求為學生尋求相關實習機會。

學區總監Linda de la Torre介紹，該項目教學路徑經過精心設計，結合醫院、健康研究組織等醫學專家意見，課程涵蓋健康科學、生物學、人類疾病、人體解剖學、生理學、醫學術語、運動機能學和AP學術研究等。項目教學所使用的四台「虛擬解剖台」由聖瑪利諾家長教師協會(SMUSD PTAffiliates) 董事會捐贈，花費高達40萬元；聖瑪利諾扶輪社還捐贈VR設備、iPad以及醫療模擬系統「Precision OS」，讓學生能夠體驗真實的手術室環境。

聖瑪利諾高中校長Benjamin Wolf指出，國家教育統計中心研究顯示，醫學是美國大學最受歡迎的五個專業之一，年輕人渴望在這個領域做出貢獻。 勞工局統計，2019年至2029年醫學行業職位數量將增長15％，高於全美所有職業平均值，被認為是最有前途的職業選擇之一。

作為TMAA項目發起人，在教委會任職22年並擁有超過30年醫院管理經驗的學區教委會副主席張志堅表示，TMAA項目是經過精心設計的系列課程，從九年級學習醫學術語開始，到11、12年級深入學術研究，旨在為學生提供「登堂入室」的機會，幫助了解是否真正想要或適合選擇學醫。

剪綵儀式上，加州眾議員方樹強（Mike Fong）、國會議員趙美心（Judy Chu）辦公室代表、參議員Anthony Portantino辦公室代表為推動TMAA項目落地的核心成員頒發表揚狀。

「虛擬解剖台」擁有與真人尺寸相符的觸摸屏，能夠精準展示人體肌肉、骨骼、血管、神經...
「虛擬解剖台」擁有與真人尺寸相符的觸摸屏，能夠精準展示人體肌肉、骨骼、血管、神經等。（記者趙健/攝影）
泰坦醫學藝術學院為對醫學領域感興趣的學生們創造仿真的體驗環境。（記者趙健/攝影）
泰坦醫學藝術學院為對醫學領域感興趣的學生們創造仿真的體驗環境。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾聯合學區為PCC理事會主席鄺一正和副校長Dr. Laura Ramire...
聖瑪利諾聯合學區為PCC理事會主席鄺一正和副校長Dr. Laura Ramirez頒贈感謝狀。（記者趙健/攝影）
加州眾議員方樹強為學區頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）
加州眾議員方樹強為學區頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）
泰坦醫學藝術學院裡的VR設備為學生們創造仿真環境。（記者趙健/攝影）
泰坦醫學藝術學院裡的VR設備為學生們創造仿真環境。（記者趙健/攝影）

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