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洛縣裸男駕高球車帶狗遊街 引警追捕

洛杉磯訊
一名赤裸上身的男子抱著狗狗、駕駛高球車夜遊洛市大街。（現場目擊者）
一名赤裸上身的男子抱著狗狗、駕駛高球車夜遊洛市大街。（現場目擊者）

據KTLA 5報道，一名赤裸上身的男子24日晚在洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley），因盜竊機動車被補。 案發時，該男子逃跑時駕駛一輛高爾夫球車，且上身赤裸，他的腿上還有一隻狗狗。整個追捕過程持續約40分鐘。

視頻來源：目擊者，記者趙健/後製

洛杉磯市警察局（ Los Angeles Police Department）表示，追捕行動於24日晚9時從Ventura大道18700街區開始，9時44分在10哩外的Oxnard街和Laurel Canyon大道交叉口附近結束。

目擊者拍攝的影片顯示，一名赤裸上身的男子駕駛著一輛側方印有「安保」（security）字樣的高爾夫球車，在車道中央行駛，他的腿上還坐有一隻中大型犬。 該男子身後，至少有四輛警車緊隨。 警方追捕過程中，不時有行人拍照記錄。該男子逃跑過程中，還神情淡然地望向目擊者鏡頭。

約40分鐘的追捕後，這名赤裸上身、光著腳的男子停下高爾夫球車，試圖帶著狗狗步行逃離警方。 警方最終在某公司的停車場內將該男子逮捕，並將狗狗送入附近動物收容所。

影片顯示，男子在被帶入警車的過程中，對著鏡頭大喊：「不要喝酒，不要吸毒，做一個更好的人。」

目前尚不清楚這輛高爾夫球車是該男子何時何地盜竊所得，也不清楚該男子是否飲酒或吸毒。

洛杉磯 央行

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