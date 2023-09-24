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盜走價值150萬佛像 小偷身分動機成謎 監控全錄

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盜走價值150萬佛像 小偷身分動機成謎 監控全錄

洛杉磯訊
西好萊塢巴拉卡特畫廊內一尊價值約150萬元的罕見青銅佛像被盜。（Barakat Gallery）
西好萊塢巴拉卡特畫廊內一尊價值約150萬元的罕見青銅佛像被盜。（Barakat Gallery）

9月18日，西好萊塢（West Hollywood）巴拉卡特畫廊（Barakat Gallery）內一尊價值約150萬元的佛像被盜，整個作案過程被監控記錄。

（視頻素材源自Barakat Gallery、KTLA，記者子為後製）

案件發生在18日清晨，竊賊把車停在La Cienega大道上的巴拉卡特畫廊前，通過倒車的方式，衝破畫廊大門，再載著一輛移動的小車進入儲藏室。竊賊繞過儲藏室內的其他藏品，直奔一尊重250磅、價值150萬元的巨大青銅佛像。從闖入畫廊到運走佛像，整個作案時間不到25分鐘。

洛杉磯市警局（LAPD）仍在調查本案，尚不清楚竊賊的身分和其作案動機。有猜測竊賊是日本封建時期寺廟藝術的鑑賞家，有人認為小偷是受僱行竊，還有人猜測竊賊只是習慣性作案，沒有意識到佛像的歷史價值。

畫廊工作人員反覆觀看犯罪過程的監視錄像，嘗試尋找破案線索。畫廊總監亨德森 (Paul Henderson)說，我們一直在努力將線索碎片拼湊在一起，希望找到竊賊身分等信息。「他的動作很專注，沒有胡思亂想或東張西望，他知道該去哪裡。」

畫廊工作人員指出，失蹤的是一尊帶光環的坐佛，高約4呎，創作於日本江戶時代（1603-1867年），可能曾是一座寺廟的中心裝飾品。畫廊老闆巴拉卡特 (Fayez Barakat) 在接受 KTLA採訪時表示，他在55年前獲得這尊佛像，並將它放在洛杉磯後院多年。

「我非常珍惜這尊佛像」現居倫敦的巴拉卡特表示，他很擔心，偷走這尊佛像的人可能無法意識到它有多麼稀有和重要。巴拉卡特說，希望小偷盜走它的原因，不是只看到它是較重青銅器，而是知道它的歷史價值，否則這座佛像可能遭破壞。

洛杉磯市警察局認為，竊賊或其他參與盜竊的人，在作案前可能去過畫廊踩點。該雕像從未在畫廊向公眾展出，而是保存在大街上看不到的畫廊後院角落。畫廊稱，這件作品近期沒有出現在商店網站，最近也沒有人詢問過。

一段模糊的監控攝像拍到竊賊從車內走出的畫面，他的臉被連帽衫遮住，監控中看不清竊賊所乘汽車的號碼。畫廊稱，警方正在查看鄰近商家的監控，希望找到更多線索。有本案相關訊息的民眾，請致電洛杉磯警察局1-877-275-5273。

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