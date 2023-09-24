美國華裔舞蹈協會雙十國慶舞展 南加舞蹈界精英齊聚

「心之願」舞蹈，透過孩子的優美舞姿講述新年故事。（本報記者／攝影）

為慶祝中華民國 112年雙十國慶，美國華裔 舞蹈協會9月24日（周日）在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦舞展， 共演出18支舞蹈節目。舞者從七、八歲的小朋友至80歲的長者，精彩絕倫的演出讓與會者度過難忘周末下午。

（視頻來源：本報記者）

活動在美國國歌、中華民國國歌聲中拉開序幕。美國華裔舞蹈協會會長賴泱璇表示，這場舞展是為慶祝中華民國成立112年，南加舞界精英都聚集在這裡，豐富的節目包括傳統舞蹈、古典舞、民俗民間舞、肚皮舞等，洛杉磯小天使合唱團也獻上美妙歌聲，大家一起祝賀國家風調雨順、國運昌隆。

當天參加演出的舞者，包括七、八歲的小朋友至七、八十歲的長者。十多名孩子穿著靚麗服飾，表演的「心之願」舞蹈，透過優美舞姿講述新年故事；模特兒身著雍容華貴的婚禮服裝走台，專業的演出博得眾人喝彩。節目「豐收的喜悅」，展現秋天豐收的季節，台灣原住民能歌善舞的景象。節目「敦煌飛天」以敦煌莫高窟的壁畫、塑像為創作靈感，伴隨古典聲樂，眾舞者翩翩起舞，向觀眾展現仙女飛天的壯觀場面。