華人「穿越」過中秋 和嫦娥姐姐逛廟會 與郎君玩投壺

嫦娥姐姐和唐朝美女們。（記者張宏／攝影）

和嫦娥姐姐一起逛廟會，和唐朝郎君一起玩投壺，猜燈謎吃星彩玉兔冰粉做慈善，9月23日在洛杉磯 市區舉辦沉浸式漢服Autumn art fair（月夕遊園會），吸引數百華人 參與。

（影音來源：記者張宏）

在洛杉磯市區的一處畫廊9月23日熱鬧非凡，這裡聚集一群穿著各個朝代衣服的人，有唐朝的貴妃和郎君、有明朝貴婦和錦衣衛，還有身穿現代衣服的民眾，大家在這裡一起過中秋。

和唐朝郎君一起玩投壺。（記者張宏／攝影）

中國傳統文化愛好者栗子是活動的主辦方。栗子表示，一直想舉辦沉浸式中秋活動，終於在她生日這天如願。活動獲得南加 漢服協會和北京聯合會等團體支持。沉浸式意味著沒有舞台，演員和觀眾是零距離，大家能身臨其境和演員互動，猜燈謎、玩遊戲、逛市集。

活動舞台區設有小劇場和舞蹈表演，同時安排隨機出現的嫦娥姐姐和唐朝美女，不僅和大家合影，還讓大家集郵完成隱藏任務贏取小獎品。在古裝劇裡多次出現的投壺、套圈和猜燈謎等小遊戲，活動現場也可體驗，還能通過玩遊戲贏小獎品。

製作糖人和拓字區。（記者張宏／攝影） 和古裝美女姐姐們合影。（記者張宏／攝影）

來自聖蓋博的華人孫小姐身穿明代服飾。她說，在美國過中國節日和穿漢服，平時缺乏氛圍感，這次能有身臨其境的感覺，想像穿越到唐朝，度過一個李白詩中描述的「長安一片月，萬戶搗衣聲」中秋。

為讓與會者感受古人生活日常，Lizi Studio及南加漢服社提供漢服試穿體驗，許多人紛紛披上不同朝代的衣服，在古風造型下拍照留念。現場還有許多其他族裔民眾躍躍欲試，感受做中國古人的感覺。攤位中有不同族裔的手工藝人作品展示，有製作的各種珠花、陶瓷小件、手工羊奶香皂和蠟燭等。