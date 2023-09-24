黃趙企晨多年服務阿罕布拉學區 獲特別成就榮譽獎

阿罕布拉教育基金會（AEF）日前舉辦第17屆服務教育頒獎典禮，黃趙企晨博士（Dr. Sophie Wong，右）從基金會主席主席Stephen R. Perry領取特別成就榮譽獎。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉教育 基金會（AEF）日前舉辦第17屆服務教育頒獎典禮，黃趙企晨（Dr. Sophie Wong）獲得特別成就榮譽獎，成為該基金會自1993年創立以來第二個該獎項的獲得者。

來自阿市學區 和市府數百人參與頒獎典禮，阿罕布拉市市長Adele Andrade-Stadler獲得政府服務獎，Transtech Engineers獲得企業服務獎，Kendra Bradford獲得教師服務獎。亞裔青少年中心（AYC）榮獲社區組織服務獎。Michael Koski榮獲義工服務獎。

黃趙企晨表示，30年前，她作為阿罕布拉教育基金會創始人，每年籌集數百萬元支持學區教育需求。她擔任阿罕布拉學區教委會12年裡，努力將學區3000名員工從10%亞裔增加到超過45%的雙語亞裔員工，為學區學生提供多元化服務。同時為大批雙語、漢語教師、後勤人員提供高薪優厚的就業機會。她從學區退休後，創立亞裔美國人協會和拉丁裔協會，多年來通過每年慶祝其文化活動繼續籌集獎學金資金。

黃趙企晨博士（Dr. Sophie Wong，前排右四）獲得特別成就榮譽獎，成為該基金會自1993年創立以來第二個該獎項的獲得者，圖為她的親友團合影。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉教育基金會主席Stephen R. Perry表示，好的學區創造好的社區，通過表彰為學區做出傑出服務的人士，讓大家記住他們為地方教育做出的貢獻。基金會過去十多年來通過頒獎典禮的形式募集超過75萬元的款項，用於支持學區的發展。