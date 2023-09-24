南加華人聚居區 加油站撤下歧視標語

Chevron加油站的歧視公告。（取自KCAL電視台畫面）

華人聚居的洛杉磯縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights），一間Chevron加油站 因為張貼歧視 羅姆人的告示，近來成為社群平台批評的焦點。該店已經取下羅姆人就是旅行盜賊的標語，Chevron總公司也重申對多元與兼容的重視。

羅姆人在歐洲經常被蔑稱為吉普賽人，而吉普賽又常被視為竊盜犯的同義詞。居民Anya Regewell告訴KCAL電視台，稱羅姆人為Gypsym就像稱黑人為nigger一樣，因此她將告示照片上傳到社群平台，並持續要求該店取下告示。她強調，告示不但歧視特定族群，還禁止某些人進入加油站，已經違反加州 民權法。

Chevron總公司表示知道此事，並已要求取下告示。公司強調，他們向來重視多元與兼容，這是企業文化的基石，公司將與加油站店東進一步溝通。不過，當KCAL聯絡店東時，卻一直沒有接到回應。

店員則不願多談告示，但表示某些女性確實經常來偷東西，也幾乎每天都到社區店家偷東西。來自佛州的Florian Tacorian則說，美國各地都有竊盜問題，但在凸顯偷竊問題時不能存有種族偏見，依靠刻板印象認定某些人就是會偷東西，許多羅姆人正是因此才會找不到工作。