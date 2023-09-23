創傷心理輔導 後遺症需對症下藥

關注華人家庭心理健康專題講座，不少華人前往旁聽。（記者楊青/攝影）

華埠 服務中心治療師和督導陳麗先9日在 「創傷後遺症輔導」專題演講中表示，蒙特利公園市 新年除夕槍擊 事件後，成立了「華人互助希望中心」，同時華埠服務中心的阿罕布拉辦公室、洛杉磯辦公室和蒙市辦公室提供創傷心理康復幫助，民眾多加利用。

陳麗先表示，人的身體受傷可以通過藥物治療得以康復，人的心理的創傷同樣需要對症下藥。

她表示，很多心理創傷來自天災或意外罪案，比如今年除夕蒙特利公園市的槍擊案，或家暴，虐童，虐老等等，都會造成人們的心理創傷，經歷過不尋常的目睹或親身經歷不尋常的創傷事件後產生的強烈負面情緒，往往會破壞人們正常的生活作息和工作效能。情況如果發生並長期得不到改善和解決，會越來越嚴重。

創傷後遺症的影響，包括人們失去安全感，無法正常生活，疑神疑鬼，恐慌等等。比如槍擊事件後，不少華人表示，他們現在看到長袋子裝東西都懷疑害怕。

陳麗先表示，創傷後遺症可能有的症狀還包括創傷重演，比如人被狗咬之後，聽到狗叫就有恐懼，或者經歷槍擊事件後，國慶節燃放煙火的聲音也會讓他們害怕。

創傷後遺症的持續會導致人們逃避現實，對人產生懷疑和不相信，繼而遠離人群，孤立自己。

所以幫助受創者重建安全感非常重要，包括幫助他們改善情緒障礙，改善身體不適，建立對創傷事件的健康認知，恢復工作與社交功能。

治療種類包括認知行為情緒治療法，眼動身心重建法，身體放鬆訓練深呼吸，長期解決不了的，需要藥物幫助。

從1995年開始在蒙特利公園市心理輔導中心擔任心理治療師至今，陳麗先表示，認識自己的情緒並且要講出來，是改善創傷後遺症的基礎。清楚表述自己的心裏和行爲感受，是學會放鬆自己和尋求幫助的第一步。治療種類還可以通過藝術、音樂、寵物、瑜伽、中醫、宗教和其他的治療方式，放鬆身體和精神。