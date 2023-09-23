我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

耶魯、哈佛是「學術空殼」共和黨菁英回頭批常春藤母校

創傷心理輔導 後遺症需對症下藥

記者楊青/洛杉磯即時報導
關注華人家庭心理健康專題講座，不少華人前往旁聽。（記者楊青/攝影）
關注華人家庭心理健康專題講座，不少華人前往旁聽。（記者楊青/攝影）

華埠服務中心治療師和督導陳麗先9日在 「創傷後遺症輔導」專題演講中表示，蒙特利公園市新年除夕槍擊事件後，成立了「華人互助希望中心」，同時華埠服務中心的阿罕布拉辦公室、洛杉磯辦公室和蒙市辦公室提供創傷心理康復幫助，民眾多加利用。

陳麗先表示，人的身體受傷可以通過藥物治療得以康復，人的心理的創傷同樣需要對症下藥。

她表示，很多心理創傷來自天災或意外罪案，比如今年除夕蒙特利公園市的槍擊案，或家暴，虐童，虐老等等，都會造成人們的心理創傷，經歷過不尋常的目睹或親身經歷不尋常的創傷事件後產生的強烈負面情緒，往往會破壞人們正常的生活作息和工作效能。情況如果發生並長期得不到改善和解決，會越來越嚴重。

創傷後遺症的影響，包括人們失去安全感，無法正常生活，疑神疑鬼，恐慌等等。比如槍擊事件後，不少華人表示，他們現在看到長袋子裝東西都懷疑害怕。

陳麗先表示，創傷後遺症可能有的症狀還包括創傷重演，比如人被狗咬之後，聽到狗叫就有恐懼，或者經歷槍擊事件後，國慶節燃放煙火的聲音也會讓他們害怕。

創傷後遺症的持續會導致人們逃避現實，對人產生懷疑和不相信，繼而遠離人群，孤立自己。

所以幫助受創者重建安全感非常重要，包括幫助他們改善情緒障礙，改善身體不適，建立對創傷事件的健康認知，恢復工作與社交功能。

治療種類包括認知行為情緒治療法，眼動身心重建法，身體放鬆訓練深呼吸，長期解決不了的，需要藥物幫助。

從1995年開始在蒙特利公園市心理輔導中心擔任心理治療師至今，陳麗先表示，認識自己的情緒並且要講出來，是改善創傷後遺症的基礎。清楚表述自己的心裏和行爲感受，是學會放鬆自己和尋求幫助的第一步。治療種類還可以通過藝術、音樂、寵物、瑜伽、中醫、宗教和其他的治療方式，放鬆身體和精神。

華埠服務中心治療師和督導陳麗先。（記者楊青/攝影）
華埠服務中心治療師和督導陳麗先。（記者楊青/攝影）

蒙特利公園市 槍擊 華埠

上一則

洛市中心至科奇拉谷迎來客運列車 項目有望10年完成

延伸閱讀

亞特蘭大槍擊事件3死 疑似針對性犯案 最小死者才17歲

亞特蘭大槍擊事件3死 疑似針對性犯案 最小死者才17歲
緬懷槍案遇難者 蒙市將建紀念碑

緬懷槍案遇難者 蒙市將建紀念碑
創傷心理輔導 預防精神疾病 關注跨代家庭健康關係

創傷心理輔導 預防精神疾病 關注跨代家庭健康關係
第二屆華埠藝術節 邀你躺著體驗

第二屆華埠藝術節 邀你躺著體驗
華埠商戶聯會擴至日落區 盼複製夜市模式到更多街區

華埠商戶聯會擴至日落區 盼複製夜市模式到更多街區
屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖

屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

2023-09-20 02:20

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金