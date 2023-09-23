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洛市中心至科奇拉谷迎來客運列車 項目有望10年完成

記者啟鉻／河濱即時報導
洛杉磯市至科奇拉谷客運列車項目在推進中。（資料圖）
洛杉磯市至科奇拉谷客運列車項目在推進中。（資料圖）

加州洛杉磯（Los Angeles）至內陸科奇拉谷（Coachella Valley）間的客運列車項目正積極推進中。如果項目得以實現，或在不久將來，聖蓋博谷居民可以乘坐列車前往科切拉谷。

官方稱這個客運列車項目名為「科奇拉谷鐵路」（The Coachella Valley Rail），總長是144哩路程，從洛杉磯市的聯合車站（Union Station)一直到達科奇拉谷的印地歐市（Indio）。除了主路線，這列火車還將在橙縣（Orange County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino)和河濱縣(Riverside)設有停靠站。

據河濱縣交通委員會（Riverside County Transportation Commission）向媒體透露，目前該項目正在進行第二輪的環境分析評估階段，進一步詳細研究項目的各個方面，包括車站位置確定以及所需的基礎設施改進。

據悉，2022年，該項目已經完成了第一次環境審查認證。

交通委員會希望能夠獲得聯邦和州級資源來支持項目的下一階段，預計先需投資約6000萬元。目前，該部門正在申請是否能夠獲得聯邦「鐵路基礎設施和安全改進計畫」撥款2000萬元，此外，代表加州第41選區的聯邦眾議員卡爾沃特（Ken Calvert）已經提交了一項500萬元的申請，作為社區項目資金計畫的一部分。

該部門已經成功獲得州級撥款4000萬元的建設資金，但項目的總建設成本尚未確定，但預計將超過10億元。

由於科奇拉谷鐵路項目仍處於早期推進階段，因此加州居民將無法在短期內搭乘這列客運列車。根據河濱縣交通委員會的估計，項目可能需要10年才能完成。目前尚未宣布正式的開通日期。

河濱縣府官員告訴媒體，河濱縣交通委員會正與州和聯邦夥伴密切合作，尋找創新方法來加快項目進程。

加州 洛杉磯 眾議員

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