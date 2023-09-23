台灣蔬果秋收嘉年華會 園藝秘訣大放送

張正育強調八位專家所分享的知識對實踐非常實用，並使大家對台灣農業經貿的進步有更深刻的了解。（台灣會館提供）

「台灣蔬果秋收嘉年華會」9月9日(周六)下午在大洛杉磯 台灣會館舉行，特別邀請8位園藝達人分享經驗，課程講解生動有趣。除分享園藝秘訣，還有蔬果種苗免費贈送，幫助參與者實現「綠手指」的夢想，超過200位僑民參加活動。

當天活動由聖東台灣同鄉會主辦，志願者包括聖東台灣同鄉會前會長吳大衿、戴智信、理事陳美智、吳瑞梅等人，前會長陳芃佑主持。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長、洛僑文教中心劉岱欣副主任、大洛杉磯台灣會館蔡漢成副董事長等多位嘉賓也出席。

張正育表示，加州 氣候非常適合種植蔬果和花卉，但如何在有限土地上實現最佳效益，8位專家分享知識對於實踐非常實用。他感謝活動策劃人介紹台灣蔬果農業發展和出口的成果，讓大家對台灣農業的進步有更深刻了解。

劉岱欣也提到，照顧植物就像照顧寵物一樣，需要花費時間和心力，但經過園藝達人指導，效果事半功倍。她也鼓勵聽眾實現植物茂盛生長。

吳大衿介紹當天講課內容，涵蓋了從基礎施肥、除蟲、生根、種籽，到高壓、扦插、嫁接、優質樹苗，以及認識台灣蔬果等多個方面。他還分享了種植樹苗、盆栽、各種瓜類、蔬菜、水果和種籽實際經驗，並表示所有這些將被贈送給來賓，讓愛好園藝僑民多多受益。

講師陣容包括現任1300電台園藝節目主持人許希聖（花哥）、客家聯合會名譽會長邱啓宜、美西有機後花園執行董事蔡文生、台灣水果苗進口商溫碧霞，以及其他園藝專家。他們分享了有關後院種植有機蔬果、蔬果在不同季節種植注意事項、安全種植方法、高壓、嫁接和扦插技巧、堆肥以及蟲害防治等知識。活動中，他們也教授了有關火龍果種植、秋葵種植以及其他台灣蔬果種植內容。

蔡文生策劃人表示，自己退休 後一直致力於推廣後院有機農法，並組建了「美西有機後花園」志工團，以分享種植心得。他認為，成為「綠手指」關鍵是保持快樂和簡單態度，並學會解決問題。他舉例說，種植翠玉芭樂時，採用特殊種植方法，使每棵樹能夠產出多種不同品種芭樂，並分享了其他有關種植實用技巧。