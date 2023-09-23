我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

台灣蔬果秋收嘉年華會 園藝秘訣大放送

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
張正育強調八位專家所分享的知識對實踐非常實用，並使大家對台灣農業經貿的進步有更深刻的了解。（台灣會館提供）
張正育強調八位專家所分享的知識對實踐非常實用，並使大家對台灣農業經貿的進步有更深刻的了解。（台灣會館提供）

「台灣蔬果秋收嘉年華會」9月9日(周六)下午在大洛杉磯台灣會館舉行，特別邀請8位園藝達人分享經驗，課程講解生動有趣。除分享園藝秘訣，還有蔬果種苗免費贈送，幫助參與者實現「綠手指」的夢想，超過200位僑民參加活動。

當天活動由聖東台灣同鄉會主辦，志願者包括聖東台灣同鄉會前會長吳大衿、戴智信、理事陳美智、吳瑞梅等人，前會長陳芃佑主持。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處張正育副處長、洛僑文教中心劉岱欣副主任、大洛杉磯台灣會館蔡漢成副董事長等多位嘉賓也出席。

張正育表示，加州氣候非常適合種植蔬果和花卉，但如何在有限土地上實現最佳效益，8位專家分享知識對於實踐非常實用。他感謝活動策劃人介紹台灣蔬果農業發展和出口的成果，讓大家對台灣農業的進步有更深刻了解。

劉岱欣也提到，照顧植物就像照顧寵物一樣，需要花費時間和心力，但經過園藝達人指導，效果事半功倍。她也鼓勵聽眾實現植物茂盛生長。

吳大衿介紹當天講課內容，涵蓋了從基礎施肥、除蟲、生根、種籽，到高壓、扦插、嫁接、優質樹苗，以及認識台灣蔬果等多個方面。他還分享了種植樹苗、盆栽、各種瓜類、蔬菜、水果和種籽實際經驗，並表示所有這些將被贈送給來賓，讓愛好園藝僑民多多受益。

講師陣容包括現任1300電台園藝節目主持人許希聖（花哥）、客家聯合會名譽會長邱啓宜、美西有機後花園執行董事蔡文生、台灣水果苗進口商溫碧霞，以及其他園藝專家。他們分享了有關後院種植有機蔬果、蔬果在不同季節種植注意事項、安全種植方法、高壓、嫁接和扦插技巧、堆肥以及蟲害防治等知識。活動中，他們也教授了有關火龍果種植、秋葵種植以及其他台灣蔬果種植內容。

蔡文生策劃人表示，自己退休後一直致力於推廣後院有機農法，並組建了「美西有機後花園」志工團，以分享種植心得。他認為，成為「綠手指」關鍵是保持快樂和簡單態度，並學會解決問題。他舉例說，種植翠玉芭樂時，採用特殊種植方法，使每棵樹能夠產出多種不同品種芭樂，並分享了其他有關種植實用技巧。

最後，在問答環節民眾積極提問，記下許多專家的建議。此外，活動還設有獎徵答，贈送樹苗等禮品。

到場聆聽講座的人數眾多，許多來賓都帶著自己種植的蔬果，並在活動結束後開心地合影留...
到場聆聽講座的人數眾多，許多來賓都帶著自己種植的蔬果，並在活動結束後開心地合影留念。（台灣會館提供）
幾位主講來賓一同合影，右起為吳大衿、邱啓宜、許希聖。（台灣會館提供）
幾位主講來賓一同合影，右起為吳大衿、邱啓宜、許希聖。（台灣會館提供）

洛杉磯 加州 退休

上一則

古代台灣人的故事 今晚6時線上開講

延伸閱讀

橙縣200鄉親健行 挺台灣加入聯合國及國際民航

橙縣200鄉親健行 挺台灣加入聯合國及國際民航
洛杉磯連環殺手 承認德州殺叔嬸

洛杉磯連環殺手 承認德州殺叔嬸
洛杉磯動物園 首度成功繁殖南方食蟻獸

洛杉磯動物園 首度成功繁殖南方食蟻獸
皇后區植物園 獲市議會撥款逾145萬

皇后區植物園 獲市議會撥款逾145萬
專家園藝講座 菜籽果苗免費送

專家園藝講座 菜籽果苗免費送
自耕健康講座9/30,10/1舉辦 有來就送及抽獎

自耕健康講座9/30,10/1舉辦 有來就送及抽獎

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

2023-09-20 02:20

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲
參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金