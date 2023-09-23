古代台灣人的故事 今晚6時線上開講

人文磚美華人文學會將於23 日舉辦線上人文講座，題目是「古代台灣人的故事——從考古新發現說起 」，主講臧振華教授。（主辦方提供）

人文磚基金會暨美華人 文學會將於9月23日（周六）舉辦線上人文講座，這是學會今年文學與傳承系列第11講。題目是「古代台灣人的故事——從考古新發現說起 」，主講來賓是臧振華教授 (Cheng-hwa Tsang)。

臧振華是台灣中央研究院院士，國立清華大學人類學研究所所長，中央研究院水下考古學暨水下文化資產研究中心院士。他會和大家探討古代台灣人來自何方這個許多人感興趣的問題。同時會談台灣史前及歷史時代的台灣，包括文化內涵、年代和來源、人類生活方式和變遷，及不見於文獻記載的歷史事件。

臧振華表示，台灣現有約40多萬南島語系（Austronesian Language Family）人，他們的祖先在漢人到來前，就已世居在此。由於沒有文字，沒能留下歷史記錄。大約到17世紀，隨著西班牙人和荷蘭人的統治，及明鄭以後大量漢人移民 台灣，才帶來有文字記錄的歷史。因此，大約到17世紀後，台灣才進入歷史時代，距今不過400年。

17世紀以前的台灣，就屬於史前時代。要了解台灣史前時代及歷史時代的台灣，唯有考古學者走入田野，調查和探索深埋地下和沉沒水下的史料來探究。這次線上演講，就是講述古代台灣人的故事。

臧振華2002到2006年擔任國立台灣史前文化博物館 館長，曾協助政府執行文化資產保護工作。2014年當選為中央研究院第30屆院士。

講座是美西時間9月23日 (周六)晚6時，歡迎參加，詳情連絡[email protected]。