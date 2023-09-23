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羅斯密中秋歡樂街會 上百攤位美食商品

記者朱敏梓／羅斯密市即時報導
許多攤位抽獎送好禮，排起了長長的隊伍。（記者朱敏梓/攝影）
許多攤位抽獎送好禮，排起了長長的隊伍。（記者朱敏梓/攝影）

在中秋節即將來到之際，由羅斯密市（Rosemead）政府主辦的第七屆中秋歡樂街會，於9月23日 (星期六) 下午在Walnut Grove 和 Ivar Avenue 之間的 Valley Boulevard 舉行，該慶祝活動從下午3:30分開始，一直持續到晚上11點，為各族裔民眾帶來精彩和歡樂的盛會。

羅斯密歡樂中秋街會由市政府和VOCO Media聯合主辦，每年都吸引眾多民眾前來。當日下午時分就已經彙集了不少民眾，前來共享歡樂。現場有超100個美食和商品攤位，匯集了來自世界各地的美食，不僅有鹽酥雞、臭豆腐、煎餅果子、烤串、冰淇淋、椰子凍等，還有來自日本、韓國、墨西哥古巴等地的特色美食，許多攤位人氣火爆，排起了長隊，擠滿了人潮。除了美食之外，街會上還有各行各業的攤位，為民眾提供資訊，包括保險、健保、教育培訓等行業，來自特斯拉、寶馬等知名汽車品牌也設置了展位，展示新車，許多攤位為民眾提供了豐富的抽獎活動，免費放送好禮。

除了美食和商品，本次街會還有誘人的拍賣活動，高檔精美的商品，僅僅需要一折的價格就能帶回家。街會還有精彩的舞台表演，包括中國功夫、各類舞蹈、韓國跆拳道等。在好吃好看之餘，街會為小朋友們準備了一系列的遊樂設施，還能和可愛的小羊、兔子等小動物一起拍照，抓娃娃、扭蛋機等遊戲適合全家大小一起玩耍。

美食攤位前人氣火爆。（記者朱敏梓/攝影）
美食攤位前人氣火爆。（記者朱敏梓/攝影）
下午時分就聚集了不少民眾。（記者朱敏梓/攝影）
下午時分就聚集了不少民眾。（記者朱敏梓/攝影）
為小朋友們準備的遊樂設施。（記者朱敏梓/攝影）
為小朋友們準備的遊樂設施。（記者朱敏梓/攝影）

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