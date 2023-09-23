入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人

洛杉磯市近期犯罪分佈圖。深紅色為武力攻擊，藍色為武力搶劫，紫色為汽車及財物偷盜，綠色為950元以下偷竊，橘紅色為950元以上盜竊。（LAPD）

洛杉磯 市警察局（LAPD）本周發佈一項警告指出，洛杉磯市過去幾個月連續發生七起入室搶劫（Home Invasion）事件，大多數受害者為亞裔 家庭。LAPD表示，犯罪團夥似乎是針對「亞裔有錢」而來。

LAPD最新發佈的社區安全警告指出，轄區近期入室搶劫的受害者大多數是亞裔，但警方表示，受害人似乎並不是因為種族成為攻擊目標。

洛杉磯市警察局搶劫兇殺處處長Scot Williams表示，種族似乎只是次要因素，他認為，受害人因為有錢而成為罪犯鎖定的目標。受害人中很多是企業主，有自己的生意，一些受害人因為經常光顧銀行等金融機構而被鎖定。警方表示，目前沒有充分證據證明這一點，無法明確到底是什麼將這些受害者聯繫在一起，但他們確實相信搶匪出於某種原因將這些受害人作為目標，而這些受害人恰好又都是有錢人。

洛杉磯警察局搶劫兇殺處表示，近期的入室搶劫事件都涉及兩到三名嫌疑犯，一些事件發生在洛杉磯市西區，不少發生在聖費南度谷。與聖蓋博谷相比，聖費南度谷的亞裔人口比例不算高，但在亞裔居民中，華裔、韓裔 、菲律賓和越南裔居民不少。

洛杉磯市警察局報告的全市住宅入室搶劫數量比大流行前的水平下降，但去年報告的亞裔受害者人數高於以前水平。

警方表示，根據目擊者描述，這些入室搶劫案的搶匪非常相似，不排除是同一犯罪團夥所為。

根據洛杉磯市警察局官網公佈的統計數字，今年從8月20至9月16日，洛杉磯市共發生武力犯罪2375起；財產相關犯罪9486起，警方逮捕5131人次。

洛杉磯警方的公告提醒民眾加強守望相助，預防措施包括鎖上所有門窗，並確保監視器和警報器正常運作。如果在開車時發現有人跟蹤，馬上撥打911或開車前往最近的警察局。如果被搶劫，不要反抗，只需配合，保護自身安全第一，同時注意觀察搶匪，以備向警方提供見證綫索。