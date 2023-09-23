橙縣200鄉親健行 挺台灣加入聯合國及國際民航

橙縣台灣人社團9月16日共同舉辦「橙縣僑界推動臺灣參與聯合國及國際民航組織健行」。(橙僑中心)

柑縣台灣同鄉會聯合台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣分會、加州柑縣台美商會、台美菁英協會橙縣 分會16日共同舉辦「橙縣僑界推動台灣參與聯合國 及國際民航組織(ICAO)健行」，有近200位橙縣台灣鄉親陸續湧入集合地點，參加Bommer Canyon Trail健行，沿途傳達支持台灣參與聯合國及國際民航組織的行動。

當天駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長張正育及組長王冠惠、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、僑務委員張珮鑾、僑務顧問沈柏文、僑務促進委員張慧玲、Laguna Woods台灣同鄉會會長楊枝美、橙縣華人獅子會理事吳賢榮也應邀加入挺台灣健行。

這次健行活動由柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎籌劃，他表示，台灣在全世界193個國家及地區，軍事、經濟、科技、文化及綜合國力排名第23名，外匯儲備排名世界第4，台灣的排名甚至超越很多歐洲已開發國家，比荷蘭、比利時還好，但台灣長期被排除在國際社會之外，這是一件非常不公平、不合理的事情。這次活動的訴求就是經由參加健行的朋友一步一腳印，讓國際社會知道台灣可以幫助國際社會，國際社會也必須接納台灣。

經文處副處長張正育開場致詞表示，今年聯合國大會主題為「重建信任及重振全球團結」，台灣鄉親再度以行動傳達台灣有能力與全球各國合作，共創世界和平與繁榮，是對聯合國大會非常有意義的呼應與有力訴求。

橙僑中心主任蕭蓓如則感謝柑縣台灣同鄉會連續數年舉辦健行，匯聚僑界心聲與行動，推動台灣參與聯合國及國際組織，熱忱令人感佩。僑務委員暨泛太平洋暨東南亞婦女協會洛杉磯分會會長張珮鑾當天則分享參與聯合國非政府組織的心路歷程，並與推動台灣參與聯合國的台灣鄉親相互打氣與鼓勵。

出發健行之前，大家一起舉行簡單而隆重的誓師儀式，為挺台灣參與聯合國及國際民航組織高呼口號。當天遊行隊伍浩浩蕩蕩綿延100多公尺，許多鄉親帶著子女一起參加，也有鄉親乘坐輪椅全程參與長達4哩的健行，在蜿蜒的山間路徑上，健行隊的台灣鄉親不時與沿途其他戶外運動民眾互動、問候，也有台灣來的僑民中途加入健行隊伍。

歷時近2小時後，健行隊返回集合地點，同鄉會則準備輕食點心盒，為挺台灣參與聯合國及國際民航組織健行活動的鄉親補充體力。在溫馨的分享之中，大家為這次健行留存堅挺台灣的共同記憶。