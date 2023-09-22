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創傷心理輔導 預防精神疾病 關注跨代家庭健康關係

記者楊青/洛杉磯即時報導
創傷心理治療師葉顏瑋茵博士。（記者楊青/攝影）
創傷心理治療師葉顏瑋茵博士。（記者楊青/攝影）

創傷心理治療師葉顏瑋茵博士9日表示，蒙特利公園市大型槍擊案發生後，受過良好訓練的心理和精神幫助專業人士和跨越不同領域的專業服務和資源已準備幫助華人社區，值得華人民眾多加利用。她表示，心理健康問題絕不是老人或青少年的問題，人生的每個階段都可能需要。

葉博士當天專題分享了「精神疾病預防與跨代家庭健康關係」。她表示，影響人們心理健康的因素很多，包括遺傳、家族史、童年經歷，甚至暴力、歧視或貧困等重大社會問題，都可能影響到人的心理健康。這其中，有些因素可能無法輕易改變或解決，比如遺傳；但有些因素可以通過專業人士和醫療機構的幫助和支持得以改善，在華人社區，尤其是今年蒙特利公園市大型槍擊案發生後，跨越好幾個不同領域的專業服務和資源都隨時準備幫助華人社區。

但遺憾的是，很多華人還是抱持守舊觀念，對精神疾病看醫生有羞恥感的情況十分普遍，阻礙患者及時尋求幫助。

葉博士表示，預防心理疾病的保護可以來自家庭和社區等多個方面。比如與家庭相關的牢固的人際關係，尤其是家人和成年人的關係，家庭凝聚力，關鍵時刻父母同在，反對自殺並支持自我保護的文化和宗教信仰，應對和處理危機的能力等，都會給與強大的家庭支持力量；相對安全穩定的環境，有效護理身心健康和藥物使用問題，青少年生涯中是否有可以咨詢或值得信賴的成年人，限制使用槍支或其他致命手段，為學校和社區做出貢獻和參與的機會等，也會從社會和社區方面給與精神和心理疾病附加的幫助和支持。

她表示，移民來到美國，都需要個人身份的重新定位，過程需要很多方面的支持和鼓勵，當社會有不同聲音的時候，就是學習的時候。家長對孩子教育同時，需要給他們足夠的對話空間鼓勵和幫助。文化衝突，看法不同，彼此聆聽和分享看法，減少家庭爭吵非常重要。很多時候孩子和家庭不願意交心，很多問題家長往往最後才知道，家長花費巨大的精力和金錢養育孩子，孩子最後卻變成另一個陌生人。

她說，良好的溝通和快樂的孩子，他們會在學校表現更好，也更能建立良好的人際關係，家長可以在幫助他們達成目標上有所作為。

華人 蒙特利公園市 心理健康

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