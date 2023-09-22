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熊貓快餐捐款做慈善 企業三分之二經理人員年薪達十萬

記者楊青/洛杉磯即時報導
程正昌表示，企業的關愛從身邊員工做起。（記者楊青/攝影）
程正昌表示，企業的關愛從身邊員工做起。（記者楊青/攝影）

全美癌症研究和治療最大機構之一的希望之城12日收穫其癌症護理和綜合療法最大一筆單項慈善捐款，捐款人、熊貓快餐創辦人程正昌12日表示，他的慈善幫忙不分族裔和地區，讓捐款發揮最大效益幫助到最需要幫助的人。

年過七旬的程正昌在接受專訪時表示，他希望通過自己的捐款，讓專業人士能夠做專業的事情。中醫對癌症的作用有很多種說法，但卻沒有確切的答案，他希望自己和家族的慈善捐款，能夠讓希望之城的研究人員做最專業的研究，開發治療癌症的各種可能性，得出最專業的結果。

一生與中餐結緣的程正昌，父親程明才是一位江浙菜廚師，專精川揚菜，因國共內戰，1949年程正昌隨父母搬遷至台灣台北市，其父親擔任圓山大飯店廚房長，曾為蔣中正總統掌廚。1963年，程正昌隨父母移民日本橫濱，父親繼續擔任廚師，程正昌就讀橫濱中華學院高中部，為第九屆畢業生。

1966年，程正昌取得獎學金來美留學，就讀堪薩斯州貝克大學數學系，並遇見妻子蔣佩琪。 1970年取得數學學士後進入密蘇里大學數學研究所，兩年後獲數學碩士學位。畢業後，程正昌移居洛杉磯，在親戚餐廳工作，其父母也一同搬到美國。幾個月後，程正昌向其表哥借貸，加上父親的積蓄和向聯邦小企業署申請的貸款，他在巴沙迪那頂下一間餐廳，改名聚豐園（Panda Inn）。1983年成立的熊貓快餐，至今已發展成為超過2500家分店的大型連鎖企業，遍佈全美各地和墨西哥、加拿大、南韓、日本、德國、印尼和菲律賓等國。

「我一直堅信，只有在美國，我和家人才能取得這樣的成功」，程正昌表示，自己做餐飲業的，無法想像在其他任何地方可以像今天這樣子。

因此，他對美國充滿感激，多年來也用各種方式回饋這個國家，「我們公司每天都有各種各樣的捐助活動」，他表示，幾乎所有他的生意所及之地，都有捐助，比如洛杉磯兒童癌症醫院、童子軍、大學等等。

程正昌說，當年自己的父親就是肺癌不治過世，父親在希望之城整整治療了兩年。現在，他希望幫助更多的癌症病人。

他表示，事實上人的相互幫助和關愛任何時候都可以從身邊做起，比如他經營企業的願景就是「加入熊貓，你可以脫離貧窮」。他給屬下經理人員的年收入目標是10萬元，現在已有三分之二的經理人員達到這一目標。

癌症 洛杉磯 日本

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