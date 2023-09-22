世報自耕健康講座／專家傳授園藝技巧送菜籽果苗
世界日報及聯合健康保險（United Healthcare）合辦「自耕健康講座」將於9月30日和10月1日登場，兩天的免費教育講座為銀髮族量身訂製。主講人之一、聖地牙哥有機農場負責人田土伯將分享蔬菜水果栽種的專業經驗和知識，同時他還將免費發放高質量的蔬果樹苗。講座現場還有聯邦醫療保險（Medicare 紅藍卡）資訊講解，精彩內容不容錯過。
田土伯，本名林幸隆，他是聖地牙哥有機農場負責人，不久前FOX5 San Diego 電視台報導了該有機農場，被列為#1 the most favor top story。他種植經驗非常豐富，經營農場已經長達35年，農場中種植了多達30多種的水果，包括所有來自台灣的水果。本次他主講的題目是「如何栽種有機蔬菜水果」，他將會分享如何栽培菜苗及果苗、準備土壤、避免病蟲害的防治及處理；以及如何澆水及施肥、剪枝使果樹長出更多更豐盛的水果等。
田土伯說，種植蔬果，最重要的開始就是認識土壤，很多人家裡的土壤都摻雜了許多的碎石，甚至還有污染，植物自然無法生長。種植蔬果要學會測試土壤的酸鹼度，不同水果喜愛的酸鹼度都不同，例如藍莓喜好酸性土壤，而一般的水果和蔬菜則喜愛中性土壤。關於如何檢測酸鹼度和準備合適的土壤，田土伯將在講座中詳細講解。
田土伯補充，對於種植果蔬來說，許多民眾存在很多誤區，例如覺得澆水越多，果樹生長越好，事實上這要因「果」而異，像是火龍果屬於仙人掌科植物果實，如果一直澆水，壓根就不會開花結果。施肥的方法也是如此，如果將肥料施在植物的根部，這樣果樹壓根無法吸收營養。此外，許多人會讓園丁將果樹的樹枝修得很漂亮，這樣反而阻礙了果實的生長，修剪果樹需要的是保證空氣流通，陽光充足。在為期兩天的講座中，田土伯將分享更多常見的誤區和正確的方法，讓大家能夠年年都豐收，並和親友分享收穫之樂。
這項活動共舉辦兩天，時間是9月30日（周六）上午在蒙特利公園市舉行；10月1日（周日）上午在為工業市四季廣場舉行，兩天講座內容相同，民眾可擇一參加。每天都有三場針對銀髮族的講座，每位參加者皆可獲得一包蔬菜種籽，還可以參加蔬果樹苗抽獎活動，兩天共有46個好禮放送。講座還有點心咖啡招待，免費停車。即日起接受報名，方法是掃描自己想參加場次的二維碼（見圖），或去電聯合健保1-888-891-2390，告知本人要參加的場次。
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