網紅貴婦超市erewhon巴沙迪那開店 獨家限定奶昔是它

Erewhon超市物品排列有序，非常整齊。(記者朱敏梓/攝影）

好萊塢 明星、網紅鍾愛的「貴婦」超市Erewhon終於來到了華人聚集的聖蓋博谷，這家分店座落在巴沙迪那市一棟歷史悠久的大樓內，9月13日開業後，吸引了大批顧客慕名前來。

巴沙迪那門店還特別推出了一款獨家限定奶昔飲品-Rose smoothie，玫瑰上加上天然有機成分，帶來健康味道。

走進巴沙迪那的Erewhon，簡約而時尚的裝修風格讓人眼前一亮，沿襲了Erewhon的一貫風格，所有商品種類劃分分明，擺放整齊，有新鮮蔬果區、熟食區、飲品烘培區、食品區等，即使是工作日，店內也有許多人光顧，不少人都在排隊等待購買招牌奶昔和披薩等食物。

巴沙迪那門店獨家限定奶昔飲品Rose smoothie。（取自Erewhon Instagram)

Erewhon的食物主打高品質、有機和天然，以及為那些偏好生食、素食和生酮飲食的消費者提供產品，許多產品都是十分小眾、獨家擁有，還有自產的護膚品、保健品，香皂與香氛蠟燭等，強調的都是身心健康、品質生活的理念。

許多人了解到Erewhon，都來自於好萊塢明星和網紅，例如話題女王金卡戴珊、安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)、小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉（Hailey Bieber）等，而他們人手一杯的飲品，便是Erewhon的招牌奶昔。。

Erewhon推出的保健品。(記者朱敏梓/攝影）

而巴沙迪那門店也特別推出了一款獨家限定的奶昔飲品Rose smoothie，這款奶昔由玫瑰水、杏仁奶、椰奶、甜菜汁、有機草莓香蕉、甜菊等調配而成，還加入了枸杞，養顏又養生，售價為15元。

事實上，除了明星同款、高端、有機、貴等標籤之外，Erewhon超市中許多小眾且獨家的生酮飲食食物（keto)，是別家超市沒有的，例如生酮飲食的披薩、各類蛋糕甜點等。「生酮飲食」是近年來流行的一種飲食方法，倡導低碳水、高脂肪、穩定蛋白質攝取量，這種飲食方法可以減肥、改善健康、降低血糖 等。

Erewhon食物主打有機健康，該款奶昔所有成份都是有機食材。(記者朱敏梓/攝影）

在熟食區，無麩質（Vegan & Gluten Free）披薩、用有機食物和調料製成的便當等食物也大受歡迎，有一位家住附近的王女士表示，自己之前在另一家Erewhon吃過便當，非常好吃，聽說附近開了一家特意過來看看，這裡一葷兩素的便當很健康，是一人食的好選擇。