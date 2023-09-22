洛杉磯餐館成重災區 同街四家被盜直接搬銀箱

竊賊潛入Jar餐廳，試圖用撬棍撬開保險箱。（NBC NEWS）

近日，洛杉磯 多家餐廳遭遇入室行竊，甚至短短幾小時內同一條街上有四家餐廳被盜，其中包括頂級廚師Suzanne Tracht的知名餐廳Jar。

9月22日（週五）凌晨3點32分，四名蒙面竊賊走到比佛利大道Jar餐廳前門，用撬棍將其撬開。進去後，很快找到餐廳的保險 箱，並試圖用撬棍打開，但試了幾次之後都未能成功，於是他們偷走了整個保險箱，裡面有2000元現金。更可怕的是，就在幾個小時內，附近至少四家餐廳遭到入室盜竊。

Jar的老闆、美國最頂級廚師之一蘇珊娜·特拉赫特(Suzanne Tracht) 說，「他們一進來就砸開你的櫥櫃。他們不尊重任何事物，不尊重你為之工作的任何事物，這太可怕了。」

盜賊團夥現在瞄準了洛杉磯地區的餐館，使員工甚至顧客都面臨著風險。自去年12月以來，位於休曼橡林（Sherman Oaks）的Home State Kitchen已經被竊賊攻擊了七次，均打破玻璃門並偷走了保險箱。 去年四月的一個晚上，在同一條街上有五家餐廳表示遭到盜竊，其中包括Ventura 大街上的 Marmalade 咖啡 館，竊賊在闖入後切斷了餐廳監控攝像頭的所有電線，無法留下紀錄。

根據洛杉磯警察局數據，2019 年迄今相比，2023 年全市餐廳的入室盜竊案增加了 103%。竊賊團夥不僅襲擊知名餐廳，也襲擊小型家庭餐廳，例如Pico大道上的 Fu's Palace，竊賊上個月闖入該店，偷走了 5000 元。

對此，餐廳業主們紛紛採取防盜措施。位於休曼橡林的Casa Vega 餐廳業主在過去三年慘遭盜竊十次，店主Christy Vega表示，自己現在每年支付10萬元，雇用了一名武裝警衛。隨著餐廳竊盜案的增加，許多餐廳也不再接受顧客的現金，例如Home State 和 Casa Vega。

Jar餐廳老闆 Tracht 現在為員工配備了胡椒噴霧，應對可疑來犯者。此外，越來越多的餐廳業主希望，警察局能夠採取更多措施來保護他們，也許可以組建一個特別工作組來打擊餐廳犯罪，就像他們最近處理零售店打砸搶事件一樣。