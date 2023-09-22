2024大選在即 亞美團體發起「停止攻擊」運動

亞美團體發起「停止攻擊」運動。( www.stoptheblame.org)網站

在 2024 年總統大選之前，加州「停止歧視 亞太裔」（ Stop AAPI Hate）和「華人權益促進會」21日發起一場「停止攻擊」（Stop The Blame）運動，反對針對亞裔 的歧視性政治言論和立法。

兩個社團的聯合聲明指出，發起該場名為「停止攻擊」的草根層面的倡議活動，旨在警醒大眾美國政治中日益嚴重的將亞裔個人和社區當作替罪羊的思潮。「停止攻擊」運動將動員亞裔美國人、移民和同盟社區，讓越來越多的政治領導人對自己的言行負責。這些領導人正在用反亞裔的政治言論、歧視性監視措施、違背憲法的土地所有權禁令提案，為中美兩國政府之間不斷升級的緊張局勢推波助瀾。

華人權益促進會聯合執行主任崔貞文（Cynthia Choi）說，「反亞裔政治言論和歧視性立法令人震驚，這不僅助長了針對中國移民的種族主義 和仇恨，也更廣泛地助長了針對亞裔美國人的種族主義和仇恨。以美國為家的亞裔卻因為地緣政治無端成為替罪羊。在我們仍在努力處理與疫情相關的種族主義問題時，我們卻又被卷入了這種國家層面的交火。將亞裔當作替罪羊的做法是對美國人人享有平等權利和機會的共同價值觀的侮辱。當人們目睹越來越多的政治領導人以犧牲亞裔的安全和權利為代價而越過底線時，我們在此敲響警鐘，並動員人們追究他們的責任。」

國會亞裔黨團主席、民主黨華裔眾議員趙美心(Judy Chu)說，「今天，禁止土地所有權的浪潮正日益受到重視，這讓人不堪回首的19世紀和20世紀歧視亞裔的《外國人土地法》（Alien Land Laws），這些法律導致了反亞裔仇恨的上升，包括有計劃地焚燒唐人街、種族屠殺和監禁日裔美國人。」雖然一些外國政府及其國有企業對美國的安全構成了威脅，但美國的民選官員決不能誇大或錯誤描述這些威脅，從而為反亞裔種族主義和歧視行為開脫。趙美心支持發起「停止攻擊」運動，動員民眾的力量，反擊歧視性措施，並且阻擋和反擊將亞裔當作替罪羊的趨勢」。

作為 「停止攻擊」運動啟動式的一部分，倡導團體首次推出了一個網站「www.stoptheblame.org」，旨在教育和動員大眾認識到個問題的嚴重性。研究表明，在2024總統大選期間，出於種族動機的仇恨會增加，務必保持警惕。