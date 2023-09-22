慶雙十 南加第四屆國慶盃橋牌校際邀請賽10/7開打

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長書贈「高手過招、笑看輸贏」賀狀。(南加州成大校友會)

由南加州 成功大學校友會(CKUAASC) 、南加 州中國大專院校聯合校友會(JCUAA)、亞美會計研究發展基金會(AAARDF)、及北美華人會計師協會(SACPAA) 共同舉辦的「慶祝2023年中華民國雙十國慶 - 南加州第四屆國慶盃橋牌校際邀請賽」活動，將於2023年10月7日星期六假洛杉磯 華僑文教服務中心熱鬧開打，並於當天午後1:00 PM盛大舉行開幕典禮。

活動籌備委員程東海表示，今年國慶盃橋牌校際邀請賽有6支隊伍參賽，分別為南加州成功大學校友橋牌隊、輔仁大學校友橋牌隊、東海大學校友橋牌隊、交通大學校友橋牌隊、台灣大學校友橋牌隊、以及南加州中國大專院校聯合校友橋牌隊。其中有多名大洛杉磯地區知名橋手及美國現役女子青年國手，比賽精彩可期。他表示，很感謝駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長書贈「高手過招、笑看輸贏」的賀狀，鼓勵出賽選手，以及感謝國泰銀行慷慨提供多項精美紀念品來增加比賽樂趣。

成大校友會與夥伴們在過去六年中已成功地舉辦過9次大型橋牌邀請賽，總計邀請了700人次華洋橋牌好手共襄盛舉。每次比賽在主流和華裔社區的熱烈參與下，以及包括「亞洲橋牌王」黃光輝大師等橋界高手的鼓勵和加持下，已建立起此南加州橋牌邀請賽的知名度。比如2022年南加州第三屆國慶盃橋牌校際邀請賽邀請了來自13所台灣各大專院校的校友們組成之8支橋牌隊伍全天單循環橋賽。這些亮眼的成果曾獲得美國主流橋牌權威雜誌《Bulletin月刊》與各大新聞媒體的肯定與報導。

活動召集人聖瑪利諾市前市長，也是南加州成大校友會理事的孫國泰表示：「六年來藉此橋牌邀請賽活動不但聯誼臺灣各大學之旅美校友與主流社區橋藝界人士，達到以橋會友、豐富生活的目的，也進而打入主流社區，介紹臺灣，成為最實惠的社區外交活動。」