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世報「2023銀髮樂齡生活展」 10.21隆重登場

艾爾蒙地市訊
活動現場講座座無虛席（本報檔案照）
活動現場講座座無虛席（本報檔案照）

洛杉磯世界日報將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車。今年現場特別增社的健康檢查專區，為您的身體保駕護航，配合來就送的伴手大禮包，現場大抽獎、表演以及實用的專題講座。內容如此豐富多彩的展會，就在10月21日世報「銀髮樂齡生活展」。

「銀髮樂齡生活展」從2019年至今已第四年舉辦，今年活動得到非營利組織角聲社區醫療中心（Herald Christian Health Center）鼎力支持，增設健康檢查互動專區，只要您來就有機會接受眼科、骨密度、血壓等近10個一般身體檢查項目，還有專業人士現場對您提出的健康相關問題答疑解惑。

往年活動現場福袋，短短一小時送光光（本報檔案照）
往年活動現場福袋，短短一小時送光光（本報檔案照）
世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）
世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）

從上午10:30開始的講座，也吸引到南加州各行各業優質廠商，專業講師將在現場帶來最新的醫療、保險、理財、福地等相關資訊，還可以面對面解答問題。同時為回饋讀者，洛杉磯世界日報當天還準備了內容豐富的伴手好禮，先到先得，您來就送！無論您是為關懷家中長輩，還是考慮要為自己的銀髮生活提升品質，本次展覽都將是您掌握最新資訊的絕佳選擇。

世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）
世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）
世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）
世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）

「銀髮樂齡生活展」旨在為銀髮族充實精神文化，增加了解在美生活相關資訊，讓民眾更貼近生活本源，保持自然、健康、精緻的生活態度。10月21日歡迎大家踴躍參與，現場還將有豐盛便當販售。活動地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA），咨詢熱線：323-268-4982，分機：600。

世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）
世報銀髮樂齡生活展現場人頭攢動（本報檔案照）
現場還將穿插精彩表演，為來賓朋友奉獻視聽饗宴（本報檔案照）
現場還將穿插精彩表演，為來賓朋友奉獻視聽饗宴（本報檔案照）

洛杉磯 世界日報 加州

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