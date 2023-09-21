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洛杉磯打砸搶猖獗 嫌犯後院驚現超20萬元贓物

記者邵敏／洛杉磯即時報導
調查人員在現場發現總價約21萬8000元的贓物。（CHP）
調查人員在現場發現總價約21萬8000元的贓物。（CHP）

近期洛杉磯地區「快閃團夥搶劫（smash-and-grab robberies）」頻發，專案組日前在一戶民宅後院，發現價值超過20萬元的被盜商品，逮捕10名嫌犯。

加州公路巡警局（CHP）9月20日（周三）宣布，在9月13日的行動中，由CHP、洛杉磯市警局（LAPD）合作成立的特別工作組，發現居民區的後院有贓物交易活動，被盜商品存放在帳篷和貨車中。

調查人員在現場發現總價約21萬8000元的贓物，涉及洛杉磯地區至少5家商店被盜的零售物品，包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、亞馬遜、CVS、Rite Aid和Ralphs等 。調查人員同時查獲近4萬5000元現金。行動中被捕的10名嫌犯，被描述為來自南洛杉磯康普頓（Compton）社區的三名女性和七名男性。

針對零售商家的「快閃」（flash-mob）犯罪最近頻發，嫌犯將搶劫得來的贓物，通過後院販售等方式銷贓。有些人購買這些贓物後，再將商品放到網路或交易市場出售。

CHP新聞稿指出，該部門致力調查洛杉磯地區和整個加州的有組織零售犯罪活動。加州和社區懲教委員會（Community Corrections）批准補助計劃，向全州55個市縣提供2.67億元，專門用來打擊有組織的零售竊盜案。

贓物交易在居民後院進行，被盜商品存放在帳篷下。（CHP）
贓物交易在居民後院進行，被盜商品存放在帳篷下。（CHP）

洛杉磯 加州 亞馬遜

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