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日本首位 林佳樹Yoshiki在TCL中國劇院留手印

記者張宏/洛杉磯即時報導
音樂電影「Yoshiki Under The Sky」日前在TCL中國劇院首映。（記者張宏／攝影）
音樂電影「Yoshiki Under The Sky」日前在TCL中國劇院首映。（記者張宏／攝影）

日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）日前在TCL中國劇院（Chinese Theatre）留下手印和腳印，成為第一個獲此殊榮的日本藝術家，同時他發布「Yoshiki Under The Sky」紀錄片，片中他和多國家藝術家展開音樂合作，包括中國歌手張靚穎等人。

（影音來源：記者張宏）

Yoshiki是日本歷史上最有影響力的音樂家和作曲家之一，他是受過古典音樂訓練的鋼琴家、搖滾鼓手，也是搖滾樂隊X Japan和The Last Rockstars的隊長。他的的音樂涵蓋古典樂、重金屬搖滾等多種流派，專輯和單曲銷量超過3000萬張，他成為第一個在中國劇院前留下手腳印的日本藝術家可謂實至名歸。Yoshiki多年來除了耕耘音樂，還涉足時尚、紅酒、電影等多個領域。Yoshiki表示，今年57歲的他時間不多了，想在最後的生命裡做更多的事，音樂、時尚和電影看起來是多個領域，但對他沒有分別。他希望借助影響力幫助更多的人，帶給人們鼓勵和能量。

這次首映的音樂電影「Yoshiki Under The Sky」匯集全球表演者陣容，包括The Last Rockstars樂隊夥伴HYDE和SUGIZO，及著名藝術家The Chainsmokers、St. Vincent、Sarah Brightman、Scorpions、Lindsey Stirling和Nicole Scherzinger，其中華人較為熟知的是中國歌手張靚穎，兩人合作「聖鬥士星矢-星域傳說」主題曲「Hero」。

電影首映式當天有數百名歌迷參與，興奮大叫Yoshiki的名字，Yoshiki也在影片結束後和觀眾問答。他表示，音樂一直都是他生命的出口，搖滾打鼓用於表達憤怒，古典鋼琴表達其他情感。他不介意談論自己的悲傷和身體上的傷痛，因為這些故事能幫助他人。Yoshiki母親日前過世，他很愧疚沒有足夠的時間陪伴母親，Yoshiki希望母親可從空中看到他和他獲得的一切。

Yoshiki將於10月20日在洛杉磯杜比劇院慶祝古典樂專輯（由披頭士樂隊製作人馬丁聯合製作和編曲）發行10周年，該專輯上架iTunes後，曾在10個國家的古典音樂排行榜排名第一。

X-Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）日前在TCL中國劇院留下手印和腳印...
X-Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）日前在TCL中國劇院留下手印和腳印。（記者張宏／攝影）
Yoshiki本人在影片結束後和觀眾問答（記者張宏／攝影）
Yoshiki本人在影片結束後和觀眾問答（記者張宏／攝影）
在首映式當天有數百名歌迷參與，大家興奮大叫Yoshiki的名字。（記者張宏／攝影...
在首映式當天有數百名歌迷參與，大家興奮大叫Yoshiki的名字。（記者張宏／攝影）

日本 古典樂 時尚

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