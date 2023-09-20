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南加僑界代表赴舊金山出席侯友宜僑宴

洛杉磯訊
國民黨海外黨部設立後援會辦公室，提供選民投票登記協助服務。（曹靜永提供）
國民黨海外黨部設立後援會辦公室，提供選民投票登記協助服務。（曹靜永提供）

國民黨總統候選人侯友宜9月14日啟程訪問美國，因行程緊湊未能包括洛杉磯僑宴。為了彌補遺憾，國民黨海外後援會辦公室特別組織代表9月20日前往舊金山出席僑宴，表達南加州僑胞的支持。

同時，國民黨海外黨部正式成立後援會辦公室，提供選民投票登記的協助服務。無論是否已除籍，曾在台灣有過戶籍並持有有效中華民國護照的人士，均可在辦公室完成選舉總統的資格登記。辦公室位於艾爾蒙地市（El Monte）的9639 Telstar Ave，聯絡電話為626-682-2247，開放時間為周一至周六，上午11時至下午5:30時，星期日需提前預約。

針對東區居民，每週五上午10時至12時將在麥當勞收取登記資料，請聯絡主委曹靜永（626-261-9223）。南邊喜瑞都（Cerritos）的居民可洽聯絡王永權（562-787-5688）。

此次選舉對國民黨的未來和中華民國的前途至關重要，後援會呼籲大家團結一心，為政黨和國家共同奮鬥。如朱立倫主席所言，「希望大家能夠小我小一點，大我大一點」。只要大家共同努力，就有希望重新執政。

後援會還宣布，海外回台助選團將於2024年1月4日展開行程，為期8天7夜，分為南北兩團，協助總統和立委候選人的競選活動，包括宣傳、造勢和掃街等。有興趣參與的朋友歡迎提前聯絡後援會辦公室報名。

國民黨 中華民國 加州

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