我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳記作者談馬斯克：就是個混蛋 但這樣才能成功

還會升息一次 那指下跌1.5%

兩惡少駕車撞人取樂 退休警騎車死於非命

拉斯維加斯訊
一段網路視頻記錄了撞擊普斯特的過程。普斯特當時穿著紅色上衣，正在路邊騎自行車。（拉斯維加斯大都會警局）
一段網路視頻記錄了撞擊普斯特的過程。普斯特當時穿著紅色上衣，正在路邊騎自行車。（拉斯維加斯大都會警局）

近日，兩名少年因涉嫌故意開車撞死人後逃逸被捕。受害人為洛縣貝爾市（Bell）已退休的前警長，64歲的普斯特（Andreas「Andy」Probst）。他上個月在拉斯維加斯（Las Vagas）騎自行車時被撞死。

拉斯維加斯大都會警局19日召開新聞發佈會，介紹了這起令人震驚的案件。這起事件發生在8月14日，位於拉斯維加斯Tenaya Way和Centennial Parkway的居民區。警察認為造成這起事件的兩名未成年人是蓄意為之。

當天早上6時，警員在現場發現一名64歲的騎車人普斯特倒地，身受致命傷。他被送往醫院後不治身亡。

8月29日，一段網路視頻引起了拉斯維加斯大都會警局的注意。視頻為車內副駕未成年乘客拍攝，紀錄了當時蓄意撞人的過程。根據警局發布的信息，視頻中記錄了兩名青少年駕駛一輛小轎車，發現了當時正在路邊騎自行車的普斯特。接著司機故意開至普斯特身後，撞向了他。接著兩名未成年嘻笑著逃離現場。

視頻中，一名青少年開車靠近當時正在自行車道上騎車的普斯特，說，「你準備好了嗎？」另外一名青少年回應「是的，是的，是的。」在撞完普斯特後，一人說，他被「撞翻了。」另一人說，「我們得趕緊離開這。」

經過警方調查，兩名涉事男性青少年分別於8月31日和9月19日被捕。拉斯維加斯大都會警局局長Nick Farese在新聞發佈會上表示，「這種懦夫的行為讓從警22年的我都感到震驚。兩名未成年嘻笑地開車撞死一個無辜的人後逃逸，留他在路上等死。」

普斯特在執法部門工作了35年，於2009年退休。

介於該案的嚴重性，相關部門將以成年人犯罪來指控兩名未成年。

受害人普斯特的妻子和女兒也參加了當天的新聞發佈會，女兒Taylor Probst說，「對於安迪（普斯特）毫無道理地被謀害，我們深受打擊。他的生命被兩個毫無人性的少年剝奪了。」

根據警方，當天更早些時候，兩名未成年人還蓄意撞擊了一名72歲的自行車騎士，之後又故意撞了一輛白色Toyota Corolla。警方未透露該名自行車人士的傷勢。

拉斯維加斯大都會警局局長Nick Farese。（拉斯維加斯大都會警局）
拉斯維加斯大都會警局局長Nick Farese。（拉斯維加斯大都會警局）
普斯特（右一）與妻子（右二）和女兒（右三）。（拉斯維加斯大都會警局）
普斯特（右一）與妻子（右二）和女兒（右三）。（拉斯維加斯大都會警局）

大都會 退休 洛縣

上一則

亞凱迪亞市議會重組 鄭博仁卸任市長 Verlato接任

延伸閱讀

團夥盜竊裡應外合 洛珠寶店26萬錶整盤端走9嫌被捕

團夥盜竊裡應外合 洛珠寶店26萬錶整盤端走9嫌被捕
全球旅遊中心 精采旅遊夢想成真

全球旅遊中心 精采旅遊夢想成真
亞太華人會計師合作論壇(APCCC)將於10月30-31號在拉斯維加斯隆重舉行

亞太華人會計師合作論壇(APCCC)將於10月30-31號在拉斯維加斯隆重舉行
新聞眼／老師暑假練功 迎戰AI有利器

新聞眼／老師暑假練功 迎戰AI有利器
200年僅見豪雨釀災 麻州進入緊急狀態

200年僅見豪雨釀災 麻州進入緊急狀態
200年一見的東北雨 6小時下了10吋…麻州進入緊急狀態

200年一見的東北雨 6小時下了10吋…麻州進入緊急狀態

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
一對夫婦在橙縣兩家Target商店瘋狂盜竊嬰兒奶粉。（Irvine Police）

雌雄大盜用孩子做掩護 盜竊價值1萬7000元商品

2023-09-13 14:08
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45

超人氣

更多 >
「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一
芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺