南加台灣生物技術研討會 從精準醫療到新藥開發

南加州台灣生技研討會大合影，象徵南加州台灣生技界凝聚力。（記者張庭瑜/攝影）

南加 州台灣人生物科技協會(SoCal Taiwanese Biotechnology Association, SoCal TBA)和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組共同合辦「第七屆南加州台灣生技研討會-- 生技發現、開發與實現」，9月16日在南加州大學 （USC）醫學 院校區（HSC）舉行，本次研討會吸引來自台美各地產業界、學術界共200多名專家學者參加，探討當前最新生物科技議題。

南加州台灣生技研討會是南加州地區每年一度盛大生技醫藥產業盛事，吸引來自各生物科技相關領域從業人員，齊聚一堂分享最前沿研究成果和產業經驗。今年研討會專注於生物資訊、精準醫療、藥物開發和細胞治療等近年來备受矚目領域，活動內容不僅包括多位優秀演講嘉賓精彩演講，還設有創業和生涯規劃講座。

首位特邀講者是前台北醫學大學校長、現任Theragent Inc董事兼執行長閻雲博士，也是國際知名癌症醫學專家，在發表了「CAR-T免疫療法及其挑戰」主題演講，並分享他近年來研究成果和生技團隊領導經驗。

經文處科技組陳嘉元組長表示，通過舉辦海外學術研討會，科技組能夠有效整合所在地專業優勢，促進台灣與國際間學術和產業深度交流。國科會對此次研討會專案補助進一步推動創新思維引入，促進國際跨領域科技產業合作，取得卓越成果。

南加州台灣人生物科技協會會長羅沛恩指出，南加州是全球生物科技產業重鎮，洛杉磯、爾灣和聖地牙哥三大城市匯聚眾多台灣生技專才。協會在此發揮交流平台作用，每年舉辦多場講座、社交活動和年度研討會，凝聚南加生技專業人才，促進學術界和產業界相互交流，持續深化台美合作。