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橙縣僑界雙十國慶升旗30日舉行

記者蕭迪玉/聖塔安那市即時報導
第九屆橙縣慶祝雙十國慶升旗典禮以「民主台灣，堅韌永續」為主題，將於9月30日在爾灣市舉行。（記者蕭迪玉/攝影）
第九屆橙縣慶祝雙十國慶升旗典禮以「民主台灣，堅韌永續」為主題，將於9月30日在爾灣市舉行。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣僑界慶祝雙十國慶升旗典禮將於9月30日上午9時半起，在爾灣市府旁的Bill Barber公園舉行，當天除了合唱美國、中華民國國歌及升中美兩國國旗之外，主辦單位並安排了舞龍、舞獅、旗隊、儀隊、施放和平鴿等精釆節目，還有500份中式點心伴手禮，及頭獎為洛杉磯台北來回機票的抽獎活動。

第九屆橙縣僑界慶祝雙十國慶升旗典禮由中華民國僑務委員會、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處及橙縣華僑文教服務中心指導，南加州台灣大學校友會、南加州中國大專院校聯合校友會、南加州成功大學校友會、政大南加州校友會、南加州中華旗隊、橙縣僑界急難救助協會、世界華人工商婦女企管協會橙縣分會共同主辦。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如在記者會中表示，感謝南加州台灣大學校友會籌辦橙縣國慶升旗典禮，慶祝中華民國112年國慶，凝聚橙縣及週邊老中青三代僑民向心力。今年的國慶主題是「民主台灣，堅韌永續」，台灣的自由民主制度，為全球華人世界的希望所在。參加橙縣升旗典禮的僑團包含南加州主要社團，例如台大校友會舞龍隊、北一女儀隊、成大校友會舞獅隊、南加州建中校友會合唱隊與FASCA橙縣分會的團舞等，是橙縣年度重要盛事之一，在在展現台裔社區支持的熱情與活力。

橙縣僑界慶祝雙十國慶升旗典禮活動創辦人/召集人張竹平說，從2015年開始舉辦橙縣升旗典體以來，每逢唱國歌及升國旗的場面，都令許多台僑熱淚盈眶。今年也邀請爾灣市長康恩(Ferrah Khan)及前副市長郭正明(Anthony Kuo)出席，與台僑一起慶祝雙十國慶。

僑務委員張珮鑾、南加州台灣大學校友會副會長汪康熙、南加州中國大專院校聯合會會長辛志超、南加州成功大學校友會會長蔡翰寬、政大南加州校友會會長陳邑安、南加州中華旗隊隊長許宗由、橙縣僑界急難救助協會會長陳景星也在記者會中發言，分享他們參與升旗典禮的經歷與心得。

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