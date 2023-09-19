醫院清潔員、禮品鋪小工最低時薪25元 加州新法盼簽署

加州醫療照護人員最低薪資可能調漲至每小時25美元。(Unsplash/Hush Naidoo ）

加州 立法機關甫通過提高醫療照護人員最低工資至每小時25美元的法案，現在正等待加州州長紐森 的批准。根據法案內容，最低工資調漲的適用對象將涵蓋醫療機構所有員工，包括清潔維護人員、食品服務人員、禮品店工作人員、醫療電腦編碼員（編程員）和護理助手，但並非所有人都會立即加薪。

至於超過1萬名員工的大型醫療院所和洗腎診所，將於2024年起調漲最低工資到每小時23美元，2025年提高到24美元，並在2026年提高到25美元。小型醫療機構的最低工資調整較緩慢；急診診所的最低工資將於2027年提高至每小時25美元，而專職照護機構和其他醫療機構則要等到2028年才達到每小時25美元。

再來，鄉村醫院和高比例病患加入加州醫療補助計劃Medicare和Medi-Cal的醫療機構，最低工資亦會緩慢調整。這些機構的最低工資將在2024年調整至每小時18美元，2033年再調漲為每小時25美元。該法案同時設有豁免條款，要求在明年之前，允許處於財務困境的醫療機構暫緩增加最低工資，並禁止當地法令在2034年之前調高最低工資。

加州立法機構在會期的最後幾個小時批准此項名為SB 525的法案。眾議院以59票贊成、11票反對通過法案，而參議院則以31票贊成、9票反對通過，現在紐森州長必須在30天內決定是否簽署成為法律，抑或否決法案。紐森表示不排除否決某些由民主黨掌控的立法機構批准之法案，因為有可能導致加州的預算 赤字超過310億美元。

先前的法案版本估計每年須支付超過9億7300萬元的調漲費用，新版本的成本尚待估算，在SEIU及代表醫院和診所的醫療團體達成協議後，預計成本將低於先前估算的數字。