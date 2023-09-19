我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克蘭華埠林肯小學槍擊？學區否認 學校也未封鎖

洛城新福利 這些人群可獲6個月全額租金補助

洛男持仿真槍拒捕 警開槍制服影片公布

洛杉磯訊
男子持槍拒捕後被警察開槍擊中倒地。（LAPD）
男子持槍拒捕後被警察開槍擊中倒地。（LAPD）

洛杉磯市警察局（LAPD）公布了上個月在洛杉磯南部發生的一起槍擊事件的隨身記錄儀視頻，當時一名25歲男子用仿真槍指著兩名警察，警察向嫌犯開了槍。

影音來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

這起事件發生在8月18日早上7點前，洛杉磯市警察局東南分局警察接到報警稱，瓦茨（Watts）103街區的2100街「可能有一名攜帶致命武器的嫌犯正在襲擊」 ，兩名警察隨即趕抵現場。

影片顯示，兩名警察抵達一條小巷，嫌犯烏裡亞斯·索塞多（Urias Saucedo）就站在那裡。 當警察下車時，可以看到這名25歲的男子坐在床墊上，從腰帶上取下了一把似乎是槍的物件。

警方稱，當時警方命令索塞多放下手槍，但他沒有服從，索塞多站起來，開始用右手舉起手槍，然後一名警官就開了槍。

索塞多被警察開槍擊中後倒在地上，似乎想再次用仿真槍指著警察，隨後扔掉了它。 受傷的他站起來試圖步行逃離警察的追捕，最後被拘留。

洛杉磯縣消防局（LAFD）的醫務人員將這名男子送往醫院，目前他的情況穩定，隨後被警方釋放。

警方稱，洛杉磯市警察局法醫科（Forensic Science Division）槍械分析組（Firearm Analysis Unit）趕到現場並找到了槍械，檢查後確定這是一把仿製手槍，並被記錄為該案證據。

身為洛杉磯居民，索塞多因拒捕襲警被起訴，保釋金設為8萬元。

洛杉磯市警察局武力調查處（Force Investigation Division）採訪了目擊者並監督現場證據的收集。槍擊事件調查將由警察局長、警政委員會（Board of Police Commissioners）和監察長辦公室（Office of the Inspector General）進行審查，以確定致命武力的使用是否符合警察局的政策。

男子手中持有的仿真槍。（LAPD）
男子手中持有的仿真槍。（LAPD）

洛杉磯 槍擊

上一則

象印全新IH電磁加熱電飯煲 全新登場 【文內有抽獎活動】

下一則

花費萬元+下跪求情 華女尋狗超曲折

延伸閱讀

俄州華男遭餐館解雇開槍報復 案發時屋內多人包括4歲童

俄州華男遭餐館解雇開槍報復 案發時屋內多人包括4歲童
洛杉磯男背負七條命 服刑被控謀殺獄友

洛杉磯男背負七條命 服刑被控謀殺獄友
洛杉磯賊大膽要錢不要命 闖毒氣殺蟲屋行竊

洛杉磯賊大膽要錢不要命 闖毒氣殺蟲屋行竊
康普頓嫌犯超速衝撞 巡警開槍追捕未果

康普頓嫌犯超速衝撞 巡警開槍追捕未果
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
洛杉磯油價飆至每加侖近6元 比全美均價貴2元

洛杉磯油價飆至每加侖近6元 比全美均價貴2元

熱門新聞

梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
一對夫婦在橙縣兩家Target商店瘋狂盜竊嬰兒奶粉。（Irvine Police）

雌雄大盜用孩子做掩護 盜竊價值1萬7000元商品

2023-09-13 14:08

超人氣

更多 >
有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？