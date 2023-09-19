洛男持仿真槍拒捕 警開槍制服影片公布

男子持槍拒捕後被警察開槍擊中倒地。（LAPD）

洛杉磯 市警察局（LAPD）公布了上個月在洛杉磯南部發生的一起槍擊 事件的隨身記錄儀視頻，當時一名25歲男子用仿真槍指著兩名警察，警察向嫌犯開了槍。

影音來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

這起事件發生在8月18日早上7點前，洛杉磯市警察局東南分局警察接到報警稱，瓦茨（Watts）103街區的2100街「可能有一名攜帶致命武器的嫌犯正在襲擊」 ，兩名警察隨即趕抵現場。

影片顯示，兩名警察抵達一條小巷，嫌犯烏裡亞斯·索塞多（Urias Saucedo）就站在那裡。 當警察下車時，可以看到這名25歲的男子坐在床墊上，從腰帶上取下了一把似乎是槍的物件。

警方稱，當時警方命令索塞多放下手槍，但他沒有服從，索塞多站起來，開始用右手舉起手槍，然後一名警官就開了槍。

索塞多被警察開槍擊中後倒在地上，似乎想再次用仿真槍指著警察，隨後扔掉了它。 受傷的他站起來試圖步行逃離警察的追捕，最後被拘留。

洛杉磯縣消防局（LAFD）的醫務人員將這名男子送往醫院，目前他的情況穩定，隨後被警方釋放。

警方稱，洛杉磯市警察局法醫科（Forensic Science Division）槍械分析組（Firearm Analysis Unit）趕到現場並找到了槍械，檢查後確定這是一把仿製手槍，並被記錄為該案證據。

身為洛杉磯居民，索塞多因拒捕襲警被起訴，保釋金設為8萬元。

洛杉磯市警察局武力調查處（Force Investigation Division）採訪了目擊者並監督現場證據的收集。槍擊事件調查將由警察局長、警政委員會（Board of Police Commissioners）和監察長辦公室（Office of the Inspector General）進行審查，以確定致命武力的使用是否符合警察局的政策。