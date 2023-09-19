加州房屋銷售量均降32%創歷史新低

自1990年以來加州房價和年化銷售量趨勢。（C.A.R.）

自去年初以來，飆升的抵押貸款利率 和居高不下的房價，令眾多購屋者望而卻步。據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）報導，加州 近一年的房屋平均銷售量較去年同期下降32%，創歷史新低。

根據加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors, 簡稱C.A.R.)的數據，截至8月的近12個月內，加州房屋平均銷售量為27萬1800套，相比上年同期的平均值下降了 32%，是自1990年1月有記錄以來購屋速度最緩慢的12個月，打破了2008年4月大衰退初期創下的歷史低點。

去年，加州幾乎所有地區的房屋銷售量都出現了不同程度的萎縮；其中，南加州的房屋銷售量下降了33%，其次是灣區、中央山脈（Central Valley ）和中央海岸（Central Coast），均下降了30%。

報導指出，雖然8月加州房價中位數達到85萬9800元，是有記錄以來的第三高點，但這並不能完全說明市場已站穩腳跟。 目前能夠負擔得起房價的購屋者極少，這一小部分人似乎正在激烈地爭奪市場上的少數房源。 根據C.A.R.估算，加州待售房屋供應量相當於8月銷售額的2.4倍，環比下降了4%，年減了14%，比33年的平均值低約58%。

此外，8月份，30年期固定利率抵押貸款平均利率為7.1%，高於上月的6.8%和一年前的5.2%。以8月房屋中位數價計算，假設加州購屋者的首付比例為20%，當房貸利率為7.1%時，他們每月所需負擔的房貸將高達4610美元，這一數字是有記錄以來的最大月供，比上月高6%，比一年前高出25%，較2020年2月疫情爆發前上漲了122%。