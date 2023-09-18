南加亞裔社工 盜取個資詐騙近百萬

橙縣亞裔政府人員，盜取個資詐騙近百萬元。（Pexels）

橙縣 社會服務局（Social Services Agency）前亞裔社工John Tran，9月18日被判57個月監禁，罰款111萬288元。他利用職位之便，盜取客戶個人資料，偽造文件獲得近百萬元退稅 。他還被控利用客戶個資 開設銀行帳戶，並從中牟利。

司法部指出，John Tran為芳泉谷（Fountain Valley）市民。他2019年11月對一項共謀罪、三項郵件詐騙和一項身分盜竊罪供認不諱。

2010年8月至2019年6月期間，John Tran夥同他人，從聯邦、加州以及橙縣政府、銀行詐騙近百萬元。他和同夥通過偽造申請433份退稅，共獲得97萬3153元。John Tran還利用受害人的個資，開設超過12個銀行和信用卡帳戶，並從中牟利。

John Tran從1994年起開始為橙縣社會服務局工作，一直到2018年10月；期間他多次盜用客戶個資詐騙，受害者主要是新移民。

John Tran利用職務之便，將受害人個資發給報稅公司製作1099表格，以受害者的名義，從國稅局騙取收入退稅和子女退稅。除非法獲取政府退稅外，他還騙取兩個客戶4萬4604元，以及橙縣社會服務局9萬2531元。

該案中的其他被告54歲的Anton Nguyen以及65歲的Rosemary Pham也都認罪判刑。Anton Nguyen被判41個月監禁以及377萬3282元罰款，Rosemary Pham於7月14日認罪，刑期將在10月30日過堂時決定。