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華男為種大麻涉嫌賄賂市議員 面臨35年監禁

記者王若然／鮑爾溫公園市即時報導
白益昌的大麻廠曾欠鮑爾溫公園市政府57萬5000元。（艾爾蒙地警察局）
白益昌的大麻廠曾欠鮑爾溫公園市政府57萬5000元。（艾爾蒙地警察局）

美國司法部18日發布消息，康普頓（Compton）前市議員蓋文（Isaac Jacob Galvan）以及亞凱迪亞（Arcadia）華男白亦昌（Yichang Bai，音譯），涉嫌賄賂鮑爾溫公園市（Baldwin Park）市議員獲得大麻生產經營權，被控包括行賄在內的10項罪行。

36歲的蓋文2013年至2022年擔任康普頓市議員，9月18日在其住所被捕，聯邦調查局（FBI）及國稅局（IRS）調查員18日也逮捕白亦昌。白亦昌在鑽石吧市經營進出口貿易公司，名為W&F International Corp。起訴書顯示，蓋文幫助白亦昌，賄賂鮑爾溫公園市前市議員帕切克（Ricardo Pacheco）。兩人各被控十項罪名，包括行賄罪、共謀罪及八項虛假電信詐騙罪（honest services wire fraud）。如果10項罪名全部成立，蓋文與白亦昌面臨最高35年監禁。

起訴書稱，鮑爾溫公園市從2017年開始，允許耕種、製造和售賣大麻。時任市議員帕切克向申請大麻經營執照的商家索要賄賂金，以換取他在市議會審核的支持票。

蓋文2017年8月支付帕切克一萬元，讓後者支持白亦昌的大麻營業資格申請。之後，蓋文又支付帕切克七萬元。帕切克從1997年開始擔任鮑爾溫公園市議員，直到2020年6月辭職。2018年，帕切克曾擔任該市副市長。在收到總共八萬元的賄賂後，帕切克在議會上投票支持白亦昌的大麻申請，並在後來白亦昌要求搬走大麻種植場的決議中，投下贊成票。

為掩蓋賄賂，白亦昌收集來自第三方的支票，並在收款人一欄留白。蓋文將這些支票送給帕切克，後者再通過自己或他人的名義兌現。

白亦昌通過賄賂得以在鮑爾溫公園市經營大麻生意的W&F International公司，日前也是問題連連。根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）2020年的報導，該公司曾欠鮑爾溫公園市政府57萬5000元，其在艾爾蒙地種植大麻的種植場，也未按照規定完成修改，沒有通過洛杉磯縣政府的健康和火災評估。而艾爾蒙地警局對該大麻場的突擊檢查發現，在證件不齊全的情況下，該廠已然開始種植大麻。

這不是帕切克第一次涉嫌賄賂案，他2020年6月曾對一項收受賄賂罪供認不諱。當時他從一名鮑爾溫公園警局警員處收取數千元的賄賂，其中包括2000元現金，換取鮑爾溫公園市警察工會與該市市府合同談判的支持。帕切克的刑期聽證會，預計在2024年6月17日。

康普頓（Compton）前市議員蓋文（Isaac Jacob Galvan）涉嫌...
康普頓（Compton）前市議員蓋文（Isaac Jacob Galvan）涉嫌賄賂被捕。（Isaac Jacob Galvan臉書）

大麻 鮑爾 支票

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