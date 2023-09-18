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世報「嗨中秋」圓滿結束 視頻帶您回顧精彩瞬間

記者趙健／天普市即時報導
在園遊會最後一日的主舞台上，精彩節目令人目不暇接。（記者趙健/攝影）
在園遊會最後一日的主舞台上，精彩節目令人目不暇接。（記者趙健/攝影）

秋風送爽，園遊喜慶滿天心。2023年的「嗨中秋」（Hi Autumn）園遊會在天普市美麗的秋夜下圓滿結束，為南加華人送上了一份難忘的中秋喜悅。為期兩日的活動吸引萬名參與者，最後在壓軸的抽獎活動和美妙露天觀影中完美謝幕。

視頻來源：記者趙健

視頻來源：記者邵敏

繼園遊會首日送出機票大禮後，在最後令人矚目的壓軸抽獎活動中，活動又獻上一套由長榮航空（Eva Air）贊助提供的洛杉磯往返台北豪華經濟艙的機票作為頭獎。洛杉磯世界日報社長于趾琴抽出獲獎號碼，並為中獎者頒獎。

在園遊會最後一日的主舞台上，精彩節目令人目不暇接。多種風格的舞蹈吸引數百名觀眾聚集在主舞台周圍。來自南加州各地的舞蹈團體輪番上陣，多元社團專業演出並搭配耳熟能詳的樂曲吸引民眾駐足聆賞。由南加州元極舞協會帶來的動感元極舞格外吸睛，舞者們身著紅衣白褲，展現整齊劃一、剛柔並濟的舞姿。舞蹈老師現場教授「小雞舞」、健身舞蹈等舞蹈，吸引大朋友、小朋友也跟隨節奏擺動身體，現場十分熱鬧。舞蹈節目有的柔美典雅，有的鏗鏘有力。現場民眾直呼過癮，掌聲連連。

作為世界日報主辦活動的常客，新宇舞蹈社此次共安排了30多名舞者參與表演，帶來民族舞、芭蕾和兒童舞等特色舞蹈節目。接下來出場的天普Shikha Hip Hop舞團則以創新的舞蹈風格，將現代街舞元素與中國傳統舞蹈元素相結合，呈現出了鮮明的視覺衝擊和強大的感染力。

舞蹈表演的最後，藍月亮肚皮舞團帶來了兩首熱情歡快的舞蹈，一首是經典埃及肚皮舞「一千零一夜」，另一首是充滿異域風情的印度風格舞蹈。六位肚皮舞舞者用優美的舞姿、華麗的服飾和充滿活力的表演，為觀眾呈現一場精彩的演出。

在活動當日末尾，世界日報還為現場來賓免費送月餅，分享祝福，共慶佳節。

台下大朋友、小朋友跟隨節奏擺動身體，十分熱鬧。（記者趙健/攝影）
台下大朋友、小朋友跟隨節奏擺動身體，十分熱鬧。（記者趙健/攝影）
洛世報社長於趾琴抽出獲獎號碼，並為中獎者頒獎。（記者趙健/攝影）
洛世報社長於趾琴抽出獲獎號碼，並為中獎者頒獎。（記者趙健/攝影）
舞者用優美的舞姿、華麗的服飾和充滿活力的表演，為觀眾呈現了一場精彩的演出。（記者...
舞者用優美的舞姿、華麗的服飾和充滿活力的表演，為觀眾呈現了一場精彩的演出。（記者趙健/攝影）
為期兩日的活動吸引了近萬名參與者，最後在壓軸的抽獎活動和美妙露天觀影中完美謝幕。...
為期兩日的活動吸引了近萬名參與者，最後在壓軸的抽獎活動和美妙露天觀影中完美謝幕。（記者趙健/攝影）

南加 世界日報 加州

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