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世報「嗨中秋」園遊會17日繼續 人間煙火氣等你來

記者邵敏／洛杉磯即時報導
17日天氣雖有些陰涼，但難以阻擋人們參與盛會的熱情。（記者邵敏／攝影）
17日天氣雖有些陰涼，但難以阻擋人們參與盛會的熱情。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊會，9月17日（周日）繼續熱鬧進行中，這是南加華人一年一度的傳統佳節盛會，精彩表演、美味小吃、親子活動、特價商品等，與民眾共度美妙周末。

17日天氣雖有些陰涼，但難以阻擋人們參與盛會的熱情。下午2時的娛樂節目開始前，最火爆的當數美食攤位一條街。燒烤店老闆一邊忙著烤肉，一邊介紹說，中午12時開始營業，一個小時就已經有50多單，生意比昨天還要好。當天20個美食攤位包括煎餅，波霸奶茶、臭豆腐、日式炸串等，引來大批民眾嘗鮮。

燒烤店一小時就已經賣出50多單。（記者邵敏／攝影）
燒烤店一小時就已經賣出50多單。（記者邵敏／攝影）
20個美食攤位引來大批民眾嘗鮮。（記者邵敏／攝影）
20個美食攤位引來大批民眾嘗鮮。（記者邵敏／攝影）

傳統的中秋佳節少不了燈籠，彩繪燈籠專區中午時分已經排著長隊，這是由H Mart（漢亞龍超市）獨家贊助，為到訪園遊的小朋友免費提供燈籠、燈泡以及畫筆顏料。充滿想像力的小朋友即興作畫，塗上自己喜歡的顏色、圖案，家長與孩子共同創作，感受暖意濃濃的親子時光。

小朋友即興作畫，塗上自己喜歡的顏色、圖案。（記者邵敏／攝影）
小朋友即興作畫，塗上自己喜歡的顏色、圖案。（記者邵敏／攝影）

接下來，持續6小時的精彩節目將輪番上演，由南加各大知名舞蹈團傾情演出，包括珠珠舞蹈（Pearl Dance Club）、方興土風舞社、東谷舞蹈團 、越南風情舞、元極舞、肚皮舞、Shikha熱舞、新宇舞蹈社等多族裔舞蹈，向民眾展現各地風采。

喜歡狗狗的民眾千萬不要錯過，下午2時50分，五隻來自世界各地的「好狗公民」將帶來別開生面的演出，並非寵物狗傳統的上台走秀，而是訓練有素的好狗公民表演社交禮儀，絕對讓你一飽眼福。20個美食攤位、80個特色攤位、三個主題樂園，晚間露天電影院，中秋佳節豐富活動等你到來。晚上主舞台的點燈儀式，感受明月、星海營造的難得美景，定會讓你不虛此行，盡情而歸。

「嗨中秋」園遊會17日中午12時至晚間9時，地點位於天普市政府旁的天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。

「嗨中秋」園遊會，9月17日繼續熱烈進行中。（記者邵敏／攝影）
「嗨中秋」園遊會，9月17日繼續熱烈進行中。（記者邵敏／攝影）
娛樂節目還沒開始前，最火爆的當數美食攤位一條街。（記者邵敏／攝影）
娛樂節目還沒開始前，最火爆的當數美食攤位一條街。（記者邵敏／攝影）

天普 南加 親子

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