南加遊民侵入住宅 屋主冷靜助警抓賊

河濱市警方拘捕入室盜竊遊民。（警方提供）

南加 內陸近年來遊民 數量持續增加，侵擾社區居民事件時常發生。最近，一名遊民趁夜闖進居民家中企圖盜竊，被屋主發現報警，警員迅速趕到將遊民拘捕。經調查嫌犯有入室盜竊前科。

據河濱市警局提供資訊，9月15日凌晨5時15分，警方接到報案。市區大學街4500號（4500 block of University Ave）居民區的男屋主稱有竊賊入屋，男屋主和太太躲進一樓臥室並將門反鎖，避免遭闖入者加害。

數名警員很快趕到，並將住宅包圍，但沒有在屋內看到嫌犯。出於安全考量，警方將屋主夫婦轉移至屋外，並進行更細緻的搜查。最終，警員發現嫌犯躲在屋頂，通過喊話讓竊賊投降。為更好搜捕竊賊，警方還派出警犬。

闖入居民家的是38歲的強森（Eric Johnston），他是一名遊民。經查，他先前還犯有重大入室盜竊罪，正被通緝 。目前嫌犯被拘押，涉嫌罪名包括入室盜竊、違反社區監管規定以及違反逮捕令。