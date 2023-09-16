「嗨中秋」不忘反仇亞 趙美心方樹強講話
為了提倡反仇恨亞裔，團結各族裔，在世界日報和天普市合辦的「嗨中秋」上，特別增加反仇亞主題環節。國會議員趙美心（Judy Chu），加州眾議員方樹強（Mike Fong）等民選官員和社區領袖發表講話，呼籲族裔團結。
16日下午，趙美心、方樹強以及天普市市長文尚丞（William Man），蒙特利公園市（Monterey Park）市議員羅霈霆（Henry Lo），洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Micheal Cheng），世界日報社長于趾琴分別發表講話，反對仇恨亞裔。
趙美心說，感謝世界日報和天普市合辦中秋遊園會，讓大家好吃好玩，共度佳節。特別感謝世界日報在反對仇恨亞裔上做的努力。中秋活動不僅慶祝闔家團圓，還重點突出了亞裔的權益，反對仇恨亞裔的主題。
方樹強則介紹了加州為反對亞裔仇恨的相關立法，並感謝世界日報和天普市舉辦中秋園遊會。
于趾琴說，世界日報正派辦報47年，幫助在美華人更好地融入主流社會，扮演橋樑角色；並且讓相關政府了解亞裔社區的訴求。世界日報連續兩年舉辦了線上亞裔願景論壇，反對亞裔仇恨。未來還將繼續貢獻社區，促進各族裔的共同繁榮。
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