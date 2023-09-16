嗨中秋／世報遊園會慶雙喜 天普市百年慶

「嗨中秋」隆重開幕， 世界日報社長于趾琴(右二)和天普市市長文尚丞(左一)互贈賀狀。(記者王若然/攝影)

洛杉磯世界日報 與天普 市（Temple City）聯合舉辦的「嗨中秋」（Hi Autumn）16日隆重登場，美食攤位大排長龍，歌舞節目無間斷上演，還有各種抽獎活動。當天的活動吸引了大批各族裔人士攜家眷參加，共度中秋美好時光。下午2時，當地市府官員、代表舉辦了開幕儀式。

影音來源：記者王若然／攝影

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當天下午的開幕式上，世界日報社長于趾琴以及天普市市長、市議員為當天的活動正式拉開帷幕。于趾琴介紹說，與天普市合作舉辦中秋遊園會，已經有四年之久。該活動已經成為聖谷居民每年的中秋佳節盛事。今年更是擴大規模，特別增添三個主題樂園，和晚間的露天電影院。她說，希望大家可以收獲喜悅，滿載而歸。

天普市華裔市長文尚丞（William Man）介紹說，今年與世界日報合辦的中秋活動特別有意義，因為今年恰巧也是天普市成立一百周年的時間。中秋是闔家團圓的日子，歡迎大家來參加「嗨中秋」遊園會，慶祝中秋節。他說，希望可以與世界日報長久合作下去，每年都為民眾舉辦這樣有意義的活動。

其他參加了當天揭幕儀式的嘉賓還有天普市副市長Tom Chavez，市議員Cynthia Sternquist、市議員Fernando Vizcarra以及市議員喻穎章（Vincent Yu）。