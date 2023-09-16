橙縣青年文化大使 台灣茶食慶中秋
海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會2023年9月9日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「中秋節茶食會」，為籌辦這次活動諮詢導師張珮鑾從台灣帶回土鳳梨酥、綠豆椪、古早味酥餅糕點，橙僑中心主任蕭蓓如亦提供台灣高山茶給青年文化大使們品茗，當天中心禮堂飄逸著濃郁的茶香及台式酥餅香。
活動開場由副會長孔德昕以動畫故事分享中秋節由來，以及台灣民眾中秋喜愛烤肉賞月的有趣習俗。青年文化大使們討論傳統親友團圓的中秋節民俗，包括品嚐月餅、戴柚子帽、烤肉等中秋過節話題。
進行桌遊遊戲前，諮詢導師何佳琪說明台灣美食桌遊主題及示範遊戲規則，諮詢導師張珮鑾示範泡茶，並解說台灣茶及世界知名水果花茶種類，諮詢導師廖美惠講解桌遊(board game or table game) 是近幾年流行的娛樂活動，圍棋、西洋棋則屬傳統桌遊，常見紙牌桌遊則有較豐富變化的規則與遊戲劇情，整體趣味性更高。
這次中秋節月會精選結合台灣小吃「美食大主廚」的大富翁文創版桌遊遊戲，可透過圖卡說明同場競技較量，學習台灣經典小吃文化。當天青年文化大使們分組進行桌遊比賽，組員協力利用毛線拉網撐起乒乓球，來決定猜題順序，賽程同時進行品茗遊戲。
諮詢導師張珮鑾表示，喝茶不僅是品茗，也是感恩祖父輩傳授喝茶禮儀及茶道文化。張珮鑾鼓勵青年文化大使將品茗融入日常生活，找到適合體質的茶飲，不僅能靜心，將茶飲納入膳食還能保健身體 。
當天助教葛芙蓉(Lauren Gei)也簡報分享暑假返台遊山玩水、搭乘捷運、騎U-Bike遊市區的經驗。她表示，台灣巷弄間有很多物美價廉美食，台灣人良善的服務態度，讓寶島旅行處處充滿人情味 。
副會長陳泓安(Warren Chen)及廖婕雅(Michelle Liao) 則協助組員分切各種口味月餅，讓青年文化大使分組品嚐月餅，並猜出月餅內餡口味，爭取晉級得分。比賽最終由得到贏得高分的組員奪得綜合口味月餅禮盒及禮卡等紀念獎品，大家在同心協力玩台灣美食桌遊、品茗、啖月餅的歡樂中，一起歡慶中秋節。
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