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長堤市牧師涉有600張兒童色情圖片遭起訴

洛杉磯訊
牧師格瓦拉涉嫌擁有大量兒童淫穢圖片和視頻被捕15日在法院受審。（abc7截圖）
牧師格瓦拉涉嫌擁有大量兒童淫穢圖片和視頻被捕15日在法院受審。（abc7截圖）

洛杉磯長堤市（Long Beach）38歲牧師格瓦拉（Rodolfo Martinez-Guevara）9月14日（週四）在范杜拉縣（Ventura）面臨多項指控，因其涉嫌持有大量兒童性虐待照。據范杜拉縣（Ventura County）地方檢察官辦公室透露，格瓦拉被捕時，警方發現超過600張色情圖片，其中包括多張涉及未滿12歲兒童的不雅照及影片。

地方檢察官納薩倫科（Erik Nasarenko）在聲明中表示，作為一名神職人員，被告擁有極大權力、權威和信眾的信任。所涉指控的犯罪行為嚴重背叛這種信任。而被告所持有的大量圖片，數量之多令人震驚。這不僅僅是關乎圖像和影片，如果指控屬實，將構成對最弱勢群體的可怕剝削，必須受到法律的嚴厲制裁。

據檢察官透露，格瓦拉目前居住在長堤市的聖靈傳教士會（Missionaries of the Holy Spirit），其位置非常接近聖瑪麗亞戈雷蒂教堂（St. Maria Goretti Church）和聖瑪麗亞戈雷蒂天主教學校（St. Maria Goretti Catholic School）。格瓦拉還通過傳教活動與多個教堂有聯繫，包括奧克斯納（Oxnard）瓜達盧佩聖母教堂（Our Lady of Guadalupe）。

洛杉磯總教區則發表聲明表示，格瓦拉不是該總教區的牧師，而是屬於聖靈傳教會。根據總教區記錄，格瓦拉曾在2021年7月1日至2022年9月30日期間曾在奧克斯納的瓜達盧佩聖母教堂擔任過渡執事和新任命牧師。從那時起，他一直居住在長堤市的聖靈傳教士會，並參與了多項總教區傳教活動。然而，他已被總教區和所屬教堂解職。總教區也強調，他們反對任何不當行為，並支持任何曾遭受不當行為的每位受害者，並重申確保教區、學校和機構成為社區每位成員的安全場所的承諾。

地方檢察官辦公室透露，格瓦拉案的調查起源於國家失蹤兒童中心接獲多起舉報事件。經調查，證實格瓦拉據信擁有大量男童性虐照及影片。目前，格瓦拉的保釋金設為75萬元，9月15日（週五）在范杜拉縣高等法院受審。

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