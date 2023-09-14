蒙市舞星業主梁卓現身 血案改編影劇警世

「舞星」舞社業主梁卓(Maria Liang)14日首次現身記者會。（記者張宏／攝影）

「舞星」舞社業主梁卓(Maria Liang)14日首次現身記者會，她當天也去了「舞星」，那是她曾經當做家一樣的地方，結果竟然迷路。她現在關注重心在於家人和自身，蒙市槍擊 案她永遠不會忘記，希望社會更多關注那些孤寡老人的心理健康 ，避免悲劇重演。

（影音來源：記者張宏）

梁卓14日出席優優劇團記者會，她表示，這是她在蒙市案發後首次參加記者會，因為她不想成為關注的焦點。蒙市槍擊案已過去數月，但對這場悲劇她永遠不會忘記，身體上的傷痕可以治愈，但是心裡的傷痕還需要時間去平復。這次她授權優優劇團將這起社會案件改編成舞台劇 和電影，是希望大家記住在「舞星」的快樂時光，也記住在這場悲劇中喪生的人曾是鮮活的生命。同時也能呼籲政府和組織更多關注老人，尤其是老的新移民的心理健康問題，為他們提供更多幫助和資源，避免悲劇再次發生。

記者會當天梁卓也去了「舞星」，她說，朋友說想幫她在「舞星」拍些照片，那裡曾經是她當做家一樣的地方，幾乎每天都在那裡。而自己的家反而成了旅館，只是回去睡覺。但是相隔八九個月沒回去，她竟然迷路，不知道從哪裡進去。經過這場悲劇後，她將重心轉移到家庭，留出更多時間給家人和自己，珍惜在一起的時光。