南加華人看演出 英國首相比鄰坐
生活在名流雲集的洛杉磯，在很多場合巧遇只能在電視上看到的大人物不足為奇。近日有華人在洛杉磯市好萊塢碗（Hollywood Bowl）觀看演出，竟在觀眾席上遇到了英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。
華人Maggie日前和朋友們相約一同觀看日本著名作曲家久石讓（Joe Hisaishi）的音樂會，沒想到另藏驚喜。 Maggie回憶，音樂會中場時，她離開座位出去休息，但當她返回時，卻被一名保鏢攔住，一番解釋後保鏢很快放行，但她發現原來保鏢身後竟是英國首相一家，她這才意識到在自己的座位的不遠處，英國首相蘇納克和他的妻子及兩個女兒也在觀看演出。
不過儘管與首相一家僅幾步之遙，但Maggie和朋友們並沒有打擾，只是選擇遠遠地「拍照留念」。從照片上可以看到，蘇納克衣著低調，身穿白色T卹。離開螢幕，出現在「真實世界」中的蘇納克在人群中同樣氣質不凡。剛剛年過40的他保持著很好的身材，神態沈穩，精力充沛。
演出期間，首相和家人坐在普通的中心座位區域，周圍還有許多其他觀眾圍坐，但觀眾們看起來也都非常淡定，享受著演出和美食，似乎並沒有太多人發現身邊的這位「政府首腦」一家的存在。
Maggie表示，沒想到竟會在一場普通的演出中遇到國家領袖，真是一次特別的體驗。而且首相身上沒有帶著任何的光環，在女兒身邊更像是一位普通的父親。
蘇納克不僅是英國首位非白人首相，也是英國兩世紀以來最年輕的領導人，他自2022年10月起擔任英國保守黨黨首、英國第57任英國首相。蘇納克曾在加州生活，並在史丹福大學（Standford University）攻讀MBA期間，遇見了妻子穆爾蒂（Adshata Murthy）。蘇納克曾在博客上表示，在矽谷的學習經歷拓寬了他的思維方式，讓他敢於採用「更有活力的變革方法」。
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