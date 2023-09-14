洛縣惠提爾煤氣管洩漏 75居民凌晨疏散

惠提爾市煤氣外漏，警方封鎖了相關區域，現場可見濃煙滾滾。（abc7截圖）

洛杉磯 縣惠提爾市（Whittier）9月14日（星期四）凌晨發生煤氣外洩事件，導致至少75名居民被迫撤離逾30處住宅。截至當日上午，尚無人員傷亡。當地政府積極展開現場調查，以取得空氣樣本並評估風險，確定外洩源為一根直徑3英寸的天然氣 管道。南加 瓦斯公司（SoCal Gas）人員已全力投入搶修中。

該次煤氣外洩發生在14日凌晨約1時30分，當時居民們注意到地下冒出了異常氣體聲響，並立即通報當局。居民科帕魯比亞斯（Manuel Coparrubias）表示，他的妻子在凌晨發現異常聲音後立刻關閉家中空調，並發現隔壁鄰居家也冒出濃煙，煤氣公司卡車趕到現場。

洛杉磯縣警方指出，目前已疏散32戶位於溫切爾街道（Winchell streets）、 貝爾福街（Balfour streets）及維琪街（Vicki Drive）附近的家庭，疏散居民們被安置在費蘭語言學院（Fran Language Institute）。而當地工作人員仍在採取措施來控制氣體洩漏。截至當日上午，當局都未接獲任何傷亡報告，而當局也仍在現場繼續採集空氣樣本，以進一步評估風險。

洩漏的具體原因目前尚不清楚，然而，南加瓦斯公司公司則表示，此次洩漏是由一根直徑3英寸的天然氣管道引起的，工作人員仍在現場修復，具體完工時間還不知道。