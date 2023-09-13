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4劫匪入室逼問錢財 5男女被綁戶主遭電擊

洛杉磯訊
四名持槍劫匪闖入一戶人家中，並將四名受害者綁起來。(KTLA)
四名持槍劫匪闖入一戶人家中，並將四名受害者綁起來。(KTLA)

据西敏市警局（Westminster Police Department）公布的消息，9月11日（週一），橙縣一戶居民遭到四名持槍劫匪闖入家中，對其中一名受害者使用電擊槍擊倒，然後將其他人綁起來，威脅說出貴重物品的存放處。

事件發生在當晚10點40分左右，西敏市警局接到一位女士的來電，該女士小聲地說她需要幫助，於是警員趕往了Pebble Beach Circle 8900街區。當警察到達該住所時，四名攜帶手槍的男性嫌疑人從家中逃跑。

根據警方的聲明，「其中一名嫌疑人叫做丹尼·索梅 (Danny Sommay)，現年 29 歲，當時他將槍扔過磚牆，隨後在住所前被捕。目前這把槍已被找到，是一把已上膛的 9 毫米手槍，據報告這是一把被盜的手槍。」

警方在屋內發現了 5 名受害者，其中2名成年男女、1名老年婦女、1名 14 歲男孩和1名 7 歲女孩。

調查人員了解到，犯罪嫌疑人均戴著口罩，持槍強行進入家中。 其中一名嫌疑人用電擊槍擊中這名成年男性，將他逼倒在地。隨後嫌疑人將男性受害者、兩個孩子和老年婦女綁起來，逼問他們將貴重物品存放在哪裡。而成年女性受害者則躲在附近的壁櫥裡並悄悄報警。

在杭廷頓灘（Huntington Beach）警察局直升機的協助下，在該地區搜尋三名仍在逃的嫌疑人，但未能找到。

索梅因綁架、搶劫、入室盜竊、共謀重罪、持有已上膛和被盜槍支以及武裝犯罪行為而被關押在橙縣監獄。 他的保釋金為 100 萬元。

警察局並沒有透露事件中是否有受害者受傷，也沒有透露這名成年男性是否在被電擊後送往醫院。

橙縣 槍擊 口罩

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