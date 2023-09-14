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南加小台北華商一周兩被盜 無奈貼「收銀機沒錢」

記者張宏／洛杉磯即時報導
每個玻璃門上張貼用英文和西班牙語寫著「收銀機沒錢」（Cash Register is Empty）的告示，就是希望盜賊不要再來。（記者張宏／攝影）
每個玻璃門上張貼用英文和西班牙語寫著「收銀機沒錢」（Cash Register is Empty）的告示，就是希望盜賊不要再來。（記者張宏／攝影）

在蒙特利公園市（Monterey Park）城中區Garvey大道上經商的華人，深受治安、遊民和年初槍擊案後續影響，頻頻被盜賊光顧，還時不時有遊民進店拿東西，被逼安裝鐵門貼告示「收銀機沒錢」。華人商家表示，應當廢除47號提案，呼籲市府改善治安和解決遊民問題。

一位在蒙市Garvey大道上的飲料店已經營三十多年的商家指出，他說，這些年經歷很多風雨，但今年是至暗時刻。年初槍擊案雖然那已過去大半年，但是人們還是心理有陰影，店裡客人明顯減少，生意掉了30%到40%，以前他們都是晚上10點下班，現在下午5點以後就沒什麼客人只能提高關門。

華人商家近日花費6000多元給店門口安裝了鐵門。（記者張宏／攝影）
華人商家近日花費6000多元給店門口安裝了鐵門。（記者張宏／攝影）

治安問題也讓他頭疼，他的店鋪去年9月被盜賊光顧一次，今年8月被盜賊光顧兩次。8月10日和12日兩次被盜都是打破玻璃門，進來直接抱走收銀機，修理兩扇玻璃門和買收銀機的錢就要3500多元。為以絕後患，他近日花費6000多元在裡面安裝兩扇鐵門，即使玻璃被打破，至少盜賊進不來。他還在每個玻璃門上張貼用英文和西班牙語寫著「收銀機沒錢」（Cash Register is Empty）的告示，就是讓盜賊死心。

蒙市城中區Garvey大道沿街商家頻頻受到盜賊和遊民影響。（記者張宏／攝影）
蒙市城中區Garvey大道沿街商家頻頻受到盜賊和遊民影響。（記者張宏／攝影）

蒙市城中商會的創會理事長陳貴東，他說，日前參加市府振興經濟和旅遊發展會時，現場有60多個商家參與，他代表商家表示促進經濟一樣要有好的治安環境，而治安和遊民給周邊商家帶來很大困擾，希望市府能多花點功夫幫助城中的商家。另外美化環境很重要，這附近遊民日益增加，有些會睡在店門口，有的遊民有精神疾病，甚至進店直接抱走小費罐，員工也不敢攔阻。

隔壁做手機通訊的華人商家陳先生表示，他們在當地也是幾十年，以往都算太平。但年初的槍擊案發生後迄今，店裡客人明顯減少，加上治安惡化，很多人不敢來這附近購物和閒逛，連他們自己天黑下班也會提心吊膽。周圍店舖但凡有利可圖的，都被盜賊光顧過，像對面的糕點店，兩周前被盜賊打碎玻璃。即使盜賊進去什麼都不拿，但安裝一片新玻璃也要1000多元，且還要等很久。

華人商家店內的收銀機日前被盜賊偷走。（記者張宏／攝影）
華人商家店內的收銀機日前被盜賊偷走。（記者張宏／攝影）

陳先生說，他曾在十多年前和市府申請裝鐵門，但市府以影響市容為由拒絕。現在裝鐵門價格比之前上漲至少一倍。店鋪裡還時不時有遊民進來拿東西，也不能拿他們怎麼樣。這裡是蒙市城中商業區，為此他們每年還會額外給市府繳納幾百元錢，但也沒得到什麼特別福利。蒙市警局因為警力縮減，也很少來這裡巡邏。大家現在只是勉強糊口，不知道未來會如何。

遊民 華人 槍擊

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